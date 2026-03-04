Indagine su somministrazione illecita: sequestro preventivo da oltre 27 milioni

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate hanno avviato un’operazione che ha portato al sequestro preventivo di oltre 27 milioni nei confronti di un gruppo di logistica per presunta somministrazione illecita di manodopera e uso di fatture inesistenti

Le autorità giudiziarie hanno disposto un sequestro preventivo nei confronti di un gruppo attivo nella logistica, con l’accusa di aver creato un sistema per eludere obblighi fiscali e contributivi. L’operazione è stata eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la collaborazione del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano. Le tendenze emergenti mostrano una crescente attenzione delle autorità verso schemi complessi di frode fiscale nel settore dei trasporti e della logistica.

Le ipotesi alla base dell’operazione

Le tendenze emergenti mostrano che l’indagine ricostruisce un meccanismo di frode fiscale basato sull’emissione e sull’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Per fatture per operazioni inesistenti si intende documentazione che attesta prestazioni mai effettivamente rese. Secondo l’attività istruttoria, la società ritenuta beneficiaria finale avrebbe stipulato contratti d’appalto formalmente validi ma sostanzialmente fittizi per la fornitura di manodopera.

La corrispondenza documentale, secondo gli inquirenti, sarebbe stata sistematicamente alterata con registrazioni contabili false. Questo schema avrebbe consentito di conseguire vantaggi fiscali e di occultare la reale natura dei rapporti di lavoro.

Le indagini proseguono con accertamenti contabili e testimonianze per consolidare il quadro probatorio e verificare le responsabilità aziendali e individuali.

La catena dei soggetti coinvolti

Le indagini hanno ricostruito una filiera della manodopera in cui i rapporti con la committente venivano occultati mediante società intermedie. Tali società filtro si avvalevano di cooperative definite serbatoio, che avrebbero omesso sistematicamente il versamento dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori. Le tendenze emergenti mostrano che il meccanismo consentiva il trasferimento di costi e responsabilità verso entità giuridiche più fragili, rendendo più complessa la ricostruzione del circuito economico.

Misure eseguite e ambito territoriale

Il provvedimento cautelare emesso dalla Procura ha disposto il sequestro di somme e beni per un valore complessivo superiore a 27 milioni di euro. Contestualmente sono in corso numerose perquisizioni e notifiche di informazioni di garanzia rivolte a persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle indagini.

Le autorità proseguono con accertamenti contabili e raccolta di testimonianze per consolidare il quadro probatorio e verificare le responsabilità aziendali e individuali. Il futuro arriva più veloce del previsto: sono attesi ulteriori sviluppi probatori nelle prossime fasi dell’inchiesta.

Perquisizioni e notifiche

Il futuro arriva più veloce del previsto: sono attesi ulteriori sviluppi probatori nelle prossime fasi dell’inchiesta. Le attività investigative si svolgono in diverse province, tra cui Milano, Pavia, Roma, Latina e Napoli. Agli interessati sono state notificate le informazioni di garanzia, con contestuale comunicazione sulla possibile responsabilità amministrativa degli enti per illeciti commessi dai propri dirigenti. Le forze inquirenti procedono con acquisizioni documentali e perquisizioni domiciliari finalizzate all’accertamento degli elementi di prova.

Questioni giuridiche e principi garantisti

Le autorità hanno reso noto il contenuto dell’operazione nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 188/2026, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione. Resta fermo il principio della presunzione di non colpevolezza: le persone sottoposte a indagini devono essere considerate non colpevoli fino a una sentenza definitiva. Le attività istruttorie proseguiranno per chiarire responsabilità penali e amministrative, con atti depositati in Procura per la valutazione dell’accusa.

Responsabilità degli enti

Le attività istruttorie proseguiranno per chiarire le responsabilità penali e amministrative, con atti depositati in Procura per la valutazione dell’accusa. Le indagini valutano se i fatti penalmente rilevanti siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione da parte di soggetti apicali.

Secondo la normativa vigente, un ente può essere chiamato a rispondere anche in sede amministrativa quando sussistono elementi che collegano condotte illecite all’assetto organizzativo. Le tendenze emergenti mostrano una maggiore attenzione investigativa alla catena decisionale e ai meccanismi di controllo interno.

Implicazioni per il mondo del lavoro e della logistica

Se confermate, le contestazioni inciderebbero su aspetti rilevanti della regolamentazione del lavoro e della fiscalità nel settore logistico. La pratica della somministrazione illecita di manodopera e l’impiego di documentazione fittizia possono alterare le condizioni concorrenziali e comprimere i diritti dei lavoratori.

Gli effetti attesi includono minori entrate fiscali e contributive per lo Stato e un possibile irrigidimento dei controlli amministrativi sul comparto. Il futuro arriva più veloce del previsto: le autorità competenti potrebbero avviare verifiche mirate sulle procedure di compliance aziendale.

Le autorità hanno avviato accertamenti che segnalano un aumento dell’attenzione verso pratiche che aggirano le regole. Per le imprese e gli operatori del settore, l’operazione rappresenta un monito istituzionale. L’esito delle indagini definirà responsabilità e dinamiche e potrà comportare contestazioni formali, ricadute patrimoniali e profili penali per i soggetti coinvolti. Le tendenze emergenti mostrano che le verifiche si concentreranno su procedure interne e flussi finanziari rilevanti.

Ruolo degli organi di controllo

La collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate evidenzia un approccio integrato all’accertamento di reati economico-finanziari. L’uso combinato di attività di polizia giudiziaria e di indagine fiscale consente di ricostruire catene complesse di operazioni economiche. Ciò facilita l’individuazione delle responsabilità soggettive e aziendali e l’eventuale emersione di responsabilità amministrative e penali. Il futuro arriva più veloce del previsto: gli organi competenti potrebbero avviare verifiche mirate sulle procedure di compliance aziendale, con controlli documentali e accertamenti bancari.

Al termine delle verifiche, le parti interessate potranno fornire chiarimenti o promuovere azioni giudiziarie presso le sedi competenti. Fino a quel momento restano vigenti i diritti di difesa e l’obbligo di bilanciare l’interesse pubblico all’informazione con la tutela degli indagati. Eventuali impugnative saranno valutate secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente.