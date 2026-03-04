Aggiornamento sui pazienti di Crans‑Montana: prossime dimissioni e trasferimenti

Resoconto sul percorso di cura dei feriti di Crans‑Montana: dimissioni, trasferimenti e il lavoro sanitario in corso

Il 04/03/2026 rappresenta un punto di riferimento per il percorso di cura dei giovani coinvolti nell’incendio di Crans‑Montana. All’ospedale Niguarda di Milano il lavoro clinico prosegue e, nel corso dell’inaugurazione della nuova piscina dell’Unità Spinale Unipolare, sono stati resi noti aggiornamenti sullo stato dei ricoverati.

Sono previste dimissioni programmate e trasferimenti verso centri specialistici per i pazienti la cui fase acuta è conclusa. Il percorso di riabilitazione proseguirà oltre la fase ospedaliera, con programmi personalizzati e interventi multidisciplinari. Ulteriori comunicazioni saranno fornite dalle autorità sanitarie e dagli organi responsabili del caso.

Situazione attuale e prossimi passi

In linea con le comunicazioni precedenti, le autorità sanitarie confermano che la fase più critica delle cure dovrebbe concludersi a breve. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha indicato come obiettivo il completamento di questa prima fase nelle prossime settimane, per consentire ad alcuni pazienti di tornare a casa e trascorrere la Pasqua in famiglia. Il monitoraggio clinico continua con intensità, mediante medicazioni ripetute, controlli specialistici e valutazioni multidisciplinari. La fine della fase critica non corrisponde alla cessazione delle cure: avrà inizio una fase prolungata di riabilitazione e di follow‑up che coinvolgerà più strutture e professionisti. Le équipe ospedaliere e i servizi territoriali stanno predisponendo i piani di dimissione e la rete di presa in carico per il percorso post‑acuto.

Dimissioni e reingressi per medicazioni

Dopo le prime dimissioni i pazienti sono rientrati al Niguarda per le medicazioni di routine. Questi accessi, pur dolorosi, indicano il decorso previsto del recupero e la prosecuzione delle cure. L’assessore ha riferito di aver incontrato i primi dimessi e di averli trovati sereni, nonostante il disagio legato alle procedure.

In questo contesto il ruolo della gestione del dolore e del supporto psicologico risulta centrale. Il ritorno per terapie ambulatoriali conferma la progressiva attivazione della rete territoriale di presa in carico. Le équipe ospedaliere continuano a monitorare i percorsi post‑acuti e a programmare i successivi controlli.

Trasferimenti verso centri specialistici

La prosecuzione dei percorsi di cura prevede, per alcuni casi, il trasferimento a strutture con competenze specifiche. Nel caso del giovane Manfredi Marcucci, 16 anni, è programmato il trasferimento dall’ospedale Niguarda a un centro di riferimento per i grandi ustionati a Roma. Nella nuova struttura saranno proseguite terapie specifiche e interventi mirati volti alla ricostruzione e alla riabilitazione a lungo termine. I trasferimenti vengono pianificati dalle équipe mediche in base alla gravità delle lesioni e alle necessità riabilitative del paziente, garantendo continuità assistenziale e competenze specialistiche. Le équipe continuano a monitorare i percorsi post-acuti e a coordinare i successivi controlli per assicurare la migliore prognosi possibile.

Perché trasferire i pazienti

La continuità di cura si realizza anche attraverso il trasferimento verso strutture ad alta specializzazione. Il trasferimento non è un atto puramente logistico, ma una strategia clinica mirata a concentrare risorse e competenze. Un centro per grandi ustionati mette a disposizione tecnologie specifiche, equipe multidisciplinari e protocolli dedicati al trattamento avanzato delle ustioni.

Questa organizzazione riduce il rischio di complicanze e aumenta le probabilità di recupero funzionale. Le strutture specialistiche consentono inoltre un follow‑up integrato, con piani di riabilitazione e prevenzione delle sequele croniche. Il trasferimento facilita infine l’accesso a percorsi terapeutici complessi, inclusi trial clinici e programmi riabilitativi strutturati.

Prospettive di recupero e supporto

Il trasferimento facilita l’accesso a percorsi terapeutici complessi e avvia la fase di riabilitazione intensiva. Il recupero completo richiederà tempo e valutazioni periodiche. Le attività riabilitative prevedono fisioterapia, medicazioni programmate, gestione del dolore e supporto psicologico per affrontare il trauma.

L’Unità Spinale Unipolare e le altre strutture coinvolte collaborano per predisporre piani individualizzati di cura. Il percorso combina interventi medici e supporti socio‑assistenziali volti a favorire il reinserimento nella quotidianità. Anche le famiglie assumono un ruolo cruciale nella continuità assistenziale e nel sostegno al paziente.

È previsto un monitoraggio clinico e sociale nel tempo per valutare progressi e adattare le terapie. Saranno inoltre valutate eventuali opportunità di accesso a studi clinici o programmi specialistici compatibili con le esigenze dei pazienti.

Il valore delle prime dimissioni

Le prime dimissioni segnano una tappa positiva nel percorso clinico dei pazienti dimessi dall’ospedale. Non rappresentano la fine delle difficoltà, ma indicano un miglioramento sufficiente per proseguire le cure fuori dal reparto. Saranno coordinate visite di controllo e terapie di supporto per ridurre il rischio di complicanze e favorire il recupero.

Il piano post‑dimissione include la verifica delle necessità residue, la gestione del dolore e l’accesso a servizi riabilitativi o specialistici compatibili con le esigenze cliniche. Saranno inoltre valutate eventuali opportunità di partecipazione a studi clinici o programmi specialistici, secondo criteri di appropriatezza clinica e disponibilità dei centri.

Esiti clinici e prospettive

La situazione complessiva indica un prudente ottimismo: la fase critica per i feriti di Crans‑Montana sembra in progressiva risoluzione. Alcuni pazienti hanno ricevuto dimissioni programmate e altri sono stati trasferiti in centri specialistici per prosecuzione delle cure. Rimane aperta la sfida della riabilitazione e del sostegno psicologico, elementi fondamentali per il recupero funzionale e la reintegrazione sociale. La rete ospedaliera e i professionisti coinvolti mantengono percorsi assistenziali coordinati per garantire continuità e qualità delle prestazioni. Verranno comunicati nuovi sviluppi man mano che i pazienti completeranno le fasi successive del recupero.