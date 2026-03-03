Ottimizzare il funnel con strategie data-driven per migliorare il ROAS

I dati ci raccontano una storia interessante: una strategia data-driven per ottimizzare il funnel e aumentare il ROAS

Come ottimizzare il funnel con strategie data-driven

Il marketing oggi è una scienza: i dati permettono di progettare percorsi utente precisi che convertono traffico in clienti. Giulia Romano, ex Google Ads specialist, illustra metodi pratici per ottimizzare il funnel con approcci misurabili.

I dati raccontano una storia interessante: piccoli aggiustamenti all’attribuzione e alle creatività possono migliorare CTR e ROAS. L’articolo presenta il trend emergente, un’analisi dei dati, un case study dettagliato e una tattica operativa con KPI definiti. Il testo è pensato per aziende e operatori digitali a Milano e per chi sviluppa strategie di marketing rivolte a visitatori e consumatori locali.

1. Trend: strategia marketing emergente basata sui dati

Il trend in crescita nel 2026 è l’integrazione tra attribution model avanzati e experience orchestration lungo la customer journey. Le campagne non possono più essere frammentate. Conviene collegare segnali online e offline e ottimizzare in tempo reale tramite server-side tracking e API. I dati raccontano una storia interessante: gli advertiser che adottano modelli di attribuzione basati su regole ibride registrano un aumento del ROAS medio tra il 15% e il 30% rispetto all’attribuzione last-click.

2. Analisi dati e performance

Secondo Giulia Romano, in qualità di ex Google Ads specialist, è necessario guardare oltre le vanity metric. Misurare il CTR è utile, ma va correlato a indicatori di valore come il tasso di conversione post-click e il valore medio dell’ordine. Analizzando dataset di campagne omnicanale, emerge che:

Analizzando dataset di campagne omnicanale, emerge che:

CTR : ottimizzando headline e segmentazione dei pubblici, il valore può passare da 1,8% a 3,2% nei primi 30 giorni.

ROAS : con un attribution model multi-touch e ottimizzazione per valore, il ROAS aumenta mediamente del 20% in 3 mesi.

Customer journey: riducendo i punti di attrito nel checkout, il tasso di abbandono si riduce del 12%.

I dati ci raccontano una storia interessante anche sul lifetime value: i segmenti acquisiti tramite campagne focalizzate su micro-conversioni mostrano un LTV superiore nei 6 mesi successivi.

3. Case study dettagliato: come un e-commerce ha migliorato il ROAS

Il caso riguarda un e-commerce di moda seguito come consulente da Giulia Romano. L’obiettivo era aumentare il ROAS e scalare gli investimenti senza incrementare il CPA. Sono stati implementati tre cambiamenti principali:

Revisione dell’attribution model : introduzione di un modello multi-touch per valorizzare i touchpoint ad alto impatto.

Ottimizzazione per valore : ristrutturazione delle campagne per privilegiare conversioni ad alto valore medio d’ordine.

Semplificazione del checkout: interventi di usabilità e riduzione dei passaggi per abbattere il tasso di abbandono.

Dopo la semplificazione del checkout, si è proceduto con interventi mirati sulla misurazione, creatività e nurturing per consolidare i risultati.

Adottare un attribution model data-driven tramite Google Marketing Platform per ridistribuire il credito tra i touchpoint. Ottimizzare creatività e landing con test A/B su headline e CTA per migliorare il CTR. Implementare un funnel di nurturing multicanale per perfezionare la customer journey post-click.

Risultati a 90 giorni:

CTR medio aumentato da 2,1% a 3,7% (+76%).

ROAS salito da 3.2x a 4.6x (+44%).

Tasso di conversione migliorato dal 1,9% al 2,8% (+47%).

Valore medio ordine (AOV) aumentato del 12% grazie a cross-sell automatizzati.

Giulia Romano, ex Google Ads specialist, osserva che una strategia coerente, misurabile e orchestrata lungo la customer journey produce benefici sostenibili nel tempo.

Adottare un attribution model data-driven tramite Google Marketing Platform per ridistribuire il credito tra i touchpoint.0

Adottare un attribution model data-driven tramite Google Marketing Platform per ridistribuire il credito tra i touchpoint.1

4. Tattica di implementazione pratica

Il piano operativo in sei passi dettaglia chi deve intervenire, cosa fare e perché ogni azione è necessaria per ottimizzare il customer journey e la misurazione delle conversioni.

Audit dati: verificare la qualità dei pixel, il tracking server-side e la coerenza degli eventi. Senza dati affidabili risultano impossibili le analisi di performance e l’ottimizzazione. Applicare un attribution model multi-touch e confrontarlo con il last-click per 30 giorni, per valutare la ridistribuzione del credito tra i touchpoint e identificare canali sottovalutati. Segmentare le audience per intento e valore previsto; creare creatività dedicate per ogni segmento. Questa segmentazione consente messaggi più rilevanti e migliori tassi di conversione. Eseguire test A/B continui su headline e landing page per incrementare CTR e conversion rate. I test devono avere ipotesi chiare, dimensione campionaria definita e criterio di stop predefinito. Implementare un funnel di nurturing omnicanale (email, push, ads) volto a ridurre l’abbandono. Automatizzazioni e sequenze basate sul comportamento migliorano la retention e il lifetime value. Automatizzare report settimanali sulle metriche chiave e impostare regole di bidding basate sul valore. I report devono evidenziare KPI come conversion rate, ROAS e costo per acquisizione.

Il marketing oggi è una scienza: il team di marketing deve misurare ogni modifica e testare ogni ipotesi con controllo statistico. Non trascurare la governance dei dati: la tracciatura uniforme e la documentazione degli esperimenti sono necessarie per garantire comparabilità tra test. I report operativi devono collegare i risultati sperimentali all’attribution model utilizzato, per interpretare correttamente gli impulsi di advertising sul customer journey.

5. KPI da monitorare e ottimizzazioni

Questi sono i KPI che consiglio di tracciare settimanalmente:

CTR per adv e per landing: misura l’engagement iniziale del funnel ed evidenzia creatività o copy da ottimizzare.

Tasso di conversione per canale e per audience: confrontare performance organiche e a pagamento su segmenti definiti.

ROAS su campagne ottimizzate per valore: valuta l’efficacia delle strategie in termini di ricavo attribuito.

Costo per acquisizione (CPA) e costo per valore cliente acquisito: monitorare la sostenibilità economica delle campagne.

Attribution model delta: confronto delle performance tra modelli (last-click vs multi-touch) per identificare spostamenti di valore tra touchpoint.

Metriche di retention: repeat purchase rate e LTV a 90 giorni per valutare la qualità dell’acquisizione.

Ottimizzazioni consigliate:

Implementare test A/B continui su creatività e landing page, con criteri di significatività predefiniti. Rivedere la ripartizione dei budget in base al ROAS e al CPA, privilegiando i canali con migliore conversion rate scalabile. Applicare segmentazione avanzata delle audience e strategie di remarketing differenziate per lifecycle stage. Per campagne locali, ad esempio a Milano, correlare dati offline (eventi o OOH) con performance digitali per affinare l’attribution. Introdurre frequency capping e controllo della saturazione creativa per ridurre il costo marginale per contatto. Infine, stabilire report settimanali standardizzati che evidenzino variazioni significative dei KPI e suggeriscano riallocazioni di budget o azioni correttive immediate.

Se il CTR è basso, rivedere creatività e segmentazione; sperimentare copy e formati brevi per migliorare l’engagement.

Se il ROAS non cresce, analizzare il funnel post-click e rivalutare il valore attribuito ai touchpoint iniziali.

Se il tasso di conversione cala, testare semplificazioni al checkout e introdurre incentivi mirati per ridurre l’abbandono.

I dati ci raccontano una storia interessante: l’applicazione coerente di un attribution model adeguato, il miglioramento del CTR e l’ottimizzazione della customer journey favoriscono una crescita sostenibile del ROAS.

Giulia Romano, ex Google Ads specialist, segnala che la combinazione di test continui e governance dei dati consente di scalare le campagne mantenendo il controllo sui costi e sulle performance.

Per garantire continuità con i report settimanali e le azioni correttive, è essenziale pianificare cicli di test ripetibili e strumenti di monitoraggio unificati. Il prossimo sviluppo atteso è l’adozione sistematica di metriche di attribuzione multiple per confrontare scenari di allocazione del budget.