Ottimizzare il funnel con strategie data-driven per migliorare il ROAS

I dati ci raccontano una storia interessante: una strategia data-driven per ottimizzare il funnel e aumentare il ROAS
Come ottimizzare il funnel con strategie data-driven
Il marketing oggi è una scienza: i dati permettono di progettare percorsi utente precisi che convertono traffico in clienti. Giulia Romano, ex Google Ads specialist, illustra metodi pratici per ottimizzare il funnel con approcci misurabili.
I dati raccontano una storia interessante: piccoli aggiustamenti all’attribuzione e alle creatività possono migliorare CTR e ROAS. L’articolo presenta il trend emergente, un’analisi dei dati, un case study dettagliato e una tattica operativa con KPI definiti. Il testo è pensato per aziende e operatori digitali a Milano e per chi sviluppa strategie di marketing rivolte a visitatori e consumatori locali.
1. Trend: strategia marketing emergente basata sui dati
Il trend in crescita nel 2026 è l’integrazione tra attribution model avanzati e experience orchestration lungo la customer journey. Le campagne non possono più essere frammentate. Conviene collegare segnali online e offline e ottimizzare in tempo reale tramite server-side tracking e API. I dati raccontano una storia interessante: gli advertiser che adottano modelli di attribuzione basati su regole ibride registrano un aumento del ROAS medio tra il 15% e il 30% rispetto all’attribuzione last-click.
2. Analisi dati e performance
Secondo Giulia Romano, in qualità di ex Google Ads specialist, è necessario guardare oltre le vanity metric. Misurare il CTR è utile, ma va correlato a indicatori di valore come il tasso di conversione post-click e il valore medio dell’ordine. Analizzando dataset di campagne omnicanale, emerge che:
CTR: ottimizzando headline e segmentazione dei pubblici, il valore può passare da 1,8% a 3,2% nei primi 30 giorni.
-
ROAS: con un attribution model multi-touch e ottimizzazione per valore, il ROAS aumenta mediamente del 20% in 3 mesi.
-
Customer journey: riducendo i punti di attrito nel checkout, il tasso di abbandono si riduce del 12%.
I dati ci raccontano una storia interessante anche sul lifetime value: i segmenti acquisiti tramite campagne focalizzate su micro-conversioni mostrano un LTV superiore nei 6 mesi successivi.
3. Case study dettagliato: come un e-commerce ha migliorato il ROAS
Il caso riguarda un e-commerce di moda seguito come consulente da Giulia Romano. L’obiettivo era aumentare il ROAS e scalare gli investimenti senza incrementare il CPA. Sono stati implementati tre cambiamenti principali:
-
Revisione dell’attribution model: introduzione di un modello multi-touch per valorizzare i touchpoint ad alto impatto.
-
Ottimizzazione per valore: ristrutturazione delle campagne per privilegiare conversioni ad alto valore medio d’ordine.
-
Semplificazione del checkout: interventi di usabilità e riduzione dei passaggi per abbattere il tasso di abbandono.
Dopo la semplificazione del checkout, si è proceduto con interventi mirati sulla misurazione, creatività e nurturing per consolidare i risultati.
-
Adottare un attribution model data-driven tramite Google Marketing Platform per ridistribuire il credito tra i touchpoint.
-
Ottimizzare creatività e landing con test A/B su headline e CTA per migliorare il CTR.
-
Implementare un funnel di nurturing multicanale per perfezionare la customer journey post-click.
Risultati a 90 giorni:
-
CTR medio aumentato da 2,1% a 3,7% (+76%).
-
ROAS salito da 3.2x a 4.6x (+44%).
-
Tasso di conversione migliorato dal 1,9% al 2,8% (+47%).
-
Valore medio ordine (AOV) aumentato del 12% grazie a cross-sell automatizzati.
Giulia Romano, ex Google Ads specialist, osserva che una strategia coerente, misurabile e orchestrata lungo la customer journey produce benefici sostenibili nel tempo.
4. Tattica di implementazione pratica
Il piano operativo in sei passi dettaglia chi deve intervenire, cosa fare e perché ogni azione è necessaria per ottimizzare il customer journey e la misurazione delle conversioni.
-
Audit dati: verificare la qualità dei pixel, il tracking server-side e la coerenza degli eventi. Senza dati affidabili risultano impossibili le analisi di performance e l’ottimizzazione.
-
Applicare un attribution model multi-touch e confrontarlo con il last-click per 30 giorni, per valutare la ridistribuzione del credito tra i touchpoint e identificare canali sottovalutati.
-
Segmentare le audience per intento e valore previsto; creare creatività dedicate per ogni segmento. Questa segmentazione consente messaggi più rilevanti e migliori tassi di conversione.
-
Eseguire test A/B continui su headline e landing page per incrementare CTR e conversion rate. I test devono avere ipotesi chiare, dimensione campionaria definita e criterio di stop predefinito.
-
Implementare un funnel di nurturing omnicanale (email, push, ads) volto a ridurre l’abbandono. Automatizzazioni e sequenze basate sul comportamento migliorano la retention e il lifetime value.
-
Automatizzare report settimanali sulle metriche chiave e impostare regole di bidding basate sul valore. I report devono evidenziare KPI come conversion rate, ROAS e costo per acquisizione.
Il marketing oggi è una scienza: il team di marketing deve misurare ogni modifica e testare ogni ipotesi con controllo statistico. Non trascurare la governance dei dati: la tracciatura uniforme e la documentazione degli esperimenti sono necessarie per garantire comparabilità tra test. I report operativi devono collegare i risultati sperimentali all’attribution model utilizzato, per interpretare correttamente gli impulsi di advertising sul customer journey.
5. KPI da monitorare e ottimizzazioni
Questi sono i KPI che consiglio di tracciare settimanalmente:
-
CTR per adv e per landing: misura l’engagement iniziale del funnel ed evidenzia creatività o copy da ottimizzare.
-
Tasso di conversione per canale e per audience: confrontare performance organiche e a pagamento su segmenti definiti.
-
ROAS su campagne ottimizzate per valore: valuta l’efficacia delle strategie in termini di ricavo attribuito.
-
Costo per acquisizione (CPA) e costo per valore cliente acquisito: monitorare la sostenibilità economica delle campagne.
-
Attribution model delta: confronto delle performance tra modelli (last-click vs multi-touch) per identificare spostamenti di valore tra touchpoint.
-
Metriche di retention: repeat purchase rate e LTV a 90 giorni per valutare la qualità dell’acquisizione.
Ottimizzazioni consigliate:
Implementare test A/B continui su creatività e landing page, con criteri di significatività predefiniti. Rivedere la ripartizione dei budget in base al ROAS e al CPA, privilegiando i canali con migliore conversion rate scalabile. Applicare segmentazione avanzata delle audience e strategie di remarketing differenziate per lifecycle stage. Per campagne locali, ad esempio a Milano, correlare dati offline (eventi o OOH) con performance digitali per affinare l’attribution. Introdurre frequency capping e controllo della saturazione creativa per ridurre il costo marginale per contatto. Infine, stabilire report settimanali standardizzati che evidenzino variazioni significative dei KPI e suggeriscano riallocazioni di budget o azioni correttive immediate.
-
Se il CTR è basso, rivedere creatività e segmentazione; sperimentare copy e formati brevi per migliorare l’engagement.
-
Se il ROAS non cresce, analizzare il funnel post-click e rivalutare il valore attribuito ai touchpoint iniziali.
-
Se il tasso di conversione cala, testare semplificazioni al checkout e introdurre incentivi mirati per ridurre l’abbandono.
I dati ci raccontano una storia interessante: l’applicazione coerente di un attribution model adeguato, il miglioramento del CTR e l’ottimizzazione della customer journey favoriscono una crescita sostenibile del ROAS.
Giulia Romano, ex Google Ads specialist, segnala che la combinazione di test continui e governance dei dati consente di scalare le campagne mantenendo il controllo sui costi e sulle performance.
Per garantire continuità con i report settimanali e le azioni correttive, è essenziale pianificare cicli di test ripetibili e strumenti di monitoraggio unificati. Il prossimo sviluppo atteso è l’adozione sistematica di metriche di attribuzione multiple per confrontare scenari di allocazione del budget.