Nomina di Carmine Abagnale a responsabile del gruppo volontariato e protezione civile Anps Milano

Carmine Abagnale, ex poliziotto e storico presidente della sezione milanese dell'Anps, è stato nominato responsabile del gruppo volontariato e protezione civile: un ruolo che rafforza l'azione dell'associazione nella sicurezza urbana e nel supporto alle grandi manifestazioni come Milano Cortina 2026

Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS) sezione Milano ha nominato Carmine Abagnale nuovo responsabile del Gruppo Volontariato e Protezione Civile. La scelta punta su una figura nota in città. Abagnale unisce anni di servizio in divisa a un prolungato impegno civile.

La nomina è finalizzata a consolidare le attività di supporto alla sicurezza e all’assistenza dei cittadini sul territorio milanese.

Da agente a referente del volontariato: il profilo di Abagnale

Abagnale porta con sé l’esperienza di oltre quarant’anni al servizio dello Stato, maturata in ruoli investigativi tra cui funzioni nella Digos di Milano. Ha svolto attività politica locale con incarichi come consigliere comunale e assessore nel Municipio 4 di Milano. Dopo il pensionamento ha continuato l’impegno nel sociale, guidando per oltre quindici anni la sezione milanese dell’ANPS e rappresentando una comunità di oltre 4.000 aderenti a livello locale e nazionale. La sua nomina è destinata a rafforzare il coordinamento delle attività di volontariato e protezione civile sul territorio milanese, con particolare attenzione alla formazione dei volontari e alla collaborazione con le istituzioni locali.

Una leadership radicata nella città

La nomina a responsabile del Gruppo Volontariato e Protezione Civile è stata approvata all’unanimità dal direttivo. A livello nazionale il gruppo conta più di 4.000 volontari, mentre la base milanese è composta da circa un centinaio di persone. Il nuovo incarico comporta la coordinazione di attività che vanno dall’assistenza diretta ai cittadini al supporto operativo con le autorità locali. Sono previste anche iniziative di educazione alla legalità nelle aree urbane e programmi dedicati alla formazione dei volontari. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza sul territorio e migliorare l’integrazione delle attività con i servizi istituzionali locali.

Attività sul territorio: prevenzione, assistenza e sensibilizzazione

I volontari hanno intensificato le attività sul territorio per rafforzare la presenza annunciata e integrare gli interventi con i servizi istituzionali locali. Svolgono presidio nei parchi cittadini e interventi nelle aree limitrofe alla Stazione Centrale. Forniscono assistenza a persone in difficoltà e coordinano operazioni di pulizia e riqualificazione degli spazi pubblici insieme alla Polizia Locale. Le azioni quotidiane combinano interventi sulle emergenze e iniziative di sistema di prevenzione condiviso con istituzioni e cittadini, finalizzate al rispetto dell’ambiente e alla riduzione dei reati predatori. Sono previste attività di monitoraggio continuo e momenti informativi rivolti alla comunità per consolidare la collaborazione sul lungo periodo.

Iniziative di sensibilizzazione

In continuità con le attività di monitoraggio continuo, l’associazione potenzia le campagne di informazione sul territorio. Vengono distribuiti volantini nei parchi con indicazioni pratiche per il rispetto degli spazi verdi e suggerimenti per prevenire furti e truffe.

Le operazioni uniscono educazione civica e presenza capillare, con incontri pubblici e brevi momenti formativi rivolti a residenti e turisti. L’obiettivo è consolidare una cultura della prevenzione e aumentare la collaborazione tra comunità e istituzioni.

Il ruolo nelle grandi manifestazioni: Milano Cortina 2026

L’ANPS milanese partecipa al dispositivo di supporto alle attività legate alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, in coordinamento con la Protezione Civile. Il coinvolgimento del Gruppo Volontariato e Protezione Civile comprende compiti organizzativi e operativi nei luoghi di gara e nelle aree delle cerimonie.

Le funzioni svolte integrano i servizi delle forze preposte alla sicurezza, con presidi informativi, assistenza al pubblico e controllo logistico. Tale contributo mira a garantire ordine e assistenza durante lo svolgimento degli eventi.

Una partecipazione che unisce competenze

Tale contributo mira a garantire ordine e assistenza durante lo svolgimento degli eventi. La partecipazione alle Olimpiadi rappresenta un banco di prova per la capacità di coordinamento e per la formazione dei volontari. Per Abagnale e il suo gruppo, l’obiettivo è mettere a frutto anni di esperienza sul campo. I progetti presentati puntano a promuovere modelli di intervento efficaci, pensati per eventi di grande richiamo internazionale. L’attività prevede la gestione di scenari ad alta complessità organizzativa e la collaborazione con enti locali.

Un impegno personale e collettivo

Abagnale ha dichiarato di sentirsi onorato per la fiducia ricevuta e di voler mettere a disposizione la propria esperienza. Ha sottolineato la volontà di contribuire al benessere della città che lo ha accolto. Milano è per lui una seconda casa, il luogo dove ha realizzato molte aspirazioni personali e professionali. La nomina intende rappresentare la continuità dell’impegno civico e la centralità del volontariato. Quest’ultimo è definito come strumento di coesione sociale e di protezione della comunità.

Prospettive e valori

Il percorso individuato dalla ANPS milanese conferma che il volontariato non è solo assistenza pratica. Si tratta anche di diffusione di valori come legalità, solidarietà e cura dell’ambiente. Con Abagnale alla guida del gruppo, l’associazione intende rafforzare la presenza sul territorio e coinvolgere nuovi aderenti. L’obiettivo dichiarato è favorire la partecipazione attiva dei cittadini per rendere la città più sicura e più inclusiva.