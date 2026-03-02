Scoppio in un condominio a Milano: cosa sappiamo finora

Esplosione in un palazzo del centro di Milano: intervento dei soccorsi e prime ipotesi investigative
Argomenti trattati
Esplosione in un palazzo nel centro di Milano: indagini in corso
Chi: residenti del condominio e squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco; cosa: esplosione e successivo incendio in un edificio residenziale; quando: oggi, ore 08:15; dove: centro storico di Milano, via Roma (zona XX); perché: cause ancora in corso di accertamento, ipotesi al momento legate a una fuga di gas.
Flash: situazione sul posto
FLASH: AGGIORNAMENTO ORE 09:00 — Sul posto confermiamo la presenza di squadre dei Vigili del Fuoco, polizia locale e 118. Alcune famiglie sono state evacuate. Non ci sono conferme ufficiali su vittime gravi al momento.
Dettagli immediati
Sul posto confermiamo crolli parziali di balconi e danni agli appartamenti sui primi due piani. I soccorritori stanno procedendo con la messa in sicurezza e la verifica della stabilità dell’edificio. Vigili del Fuoco e tecnici comunali hanno isolato l’area per il rischio di ulteriori sbriciolamenti.
Il responsabile del comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha dichiarato: “Stiamo operando per garantire la sicurezza e cercare eventuali persone rimaste coinvolte”. La polizia scientifica ha isolato la scena per i rilievi.
Timeline degli eventi
08:15 — Segnalazione di un’esplosione in via Roma; prime chiamate al 112.
08:22 — Arrivo delle prime squadre dei Vigili del Fuoco e del 118.
08:40 — Evacuazione di circa 20 persone dai palazzi adiacenti; chiusura al traffico della zona.
09:00 — Aree circostanti transennate; inizio dei rilievi della polizia scientifica.
Interventi e fonti
Fonti preferite sul posto: dichiarazioni ufficiali del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e della questura di Milano, oltre a testimonianze di residenti. Un testimone oculare ha riferito: “Ho sentito un boato fortissimo e poi del fumo nel pianerottolo”.
Il sindaco ha attivato la Protezione Civile comunale per l’assistenza alle famiglie evacuate. I soccorsi medici sono in stato di allerta per eventuali feriti da trauma e inalazione.
Ipotesi e prossimi passi
Le prime ipotesi investigative puntano a una possibile perdita di gas nell’appartamento al primo piano, ma la causa non è confermata. La polizia scientifica e i tecnici del gestore del gas eseguiranno verifiche strumentali nelle prossime ore.
AGGIORNAMENTO ORE 10:30 — I tecnici comunicano che è stata rilevata una anomalia nella rete interna dell’edificio; rimangono in corso accertamenti.
Contesto e conseguenze
Eventi simili in città hanno spesso evidenziato criticità nella manutenzione degli impianti domestici. Le autorità raccomandano prudenza e controlli regolari sugli impianti a gas.
Cosa monitorare
Seguiranno aggiornamenti ufficiali da parte della prefettura e del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Restate sintonizzati per notizie confermate e per le disposizioni di evacuazione o rientro degli sfollati.
John Carter, sul posto per il feed: cronaca urbana e aggiornamenti in tempo reale.