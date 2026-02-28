Perché lo smart working non ha risolto tutti i problemi del lavoro

Diciamoci la verità: lo smart working ha cambiato il lavoro, ma non come ce lo raccontano. Tra miti, dati scomodi e verità pratiche, ecco cosa resta davvero.

Diciamoci la verità: lo smart working non è la panacea che ci hanno venduto

Il re è nudo: lo smart working è stato presentato come la soluzione per il work-life balance e per la produttività aziendale. Tuttavia molti vantaggi concreti convivono con costi meno visibili.

Non è popolare affermarlo, ma la realtà mostra criticità spesso sottovalutate o occultate da slogan.

Fatti e statistiche scomode

Secondo studi recenti la produttività domestica è aumentata in alcuni settori. Al contempo engagement e coesione di team risultano diminuiti. Uno studio europeo del 2024 indica che il 42% dei lavoratori remoti segnala isolamento professionale e difficoltà di carriera rispetto ai colleghi in sede.

A complemento dei dati europei citati in precedenza, la transizione verso il lavoro remoto ha redistribuito oneri economici dai datori di lavoro ai dipendenti. Molte imprese hanno trasferito sul personale spese per riscaldamento, attrezzature e servizi. Anche la bolletta della connessione è diventata una voce di costo ricorrente. Si tratta di costi nascosti, non di opportunità gratuite.

Analisi controcorrente

La narrativa dominante presenta lo smart working come sinonimo di autonomia. La realtà è differente: autonomia non equivale a assenza di regole. Se manca una leadership in grado di governare team ibridi, il lavoro da remoto può generare confusione e un aumento delle riunioni virtuali. Inoltre, il lavoro si prolunga oltre l’orario concordato, con impatti verificabili sulla produttività e sul benessere.

Per mitigare questi rischi, gli esperti richiedono l’adozione di policy aziendali chiare, strumenti di monitoraggio del carico di lavoro e tutele contrattuali che definiscano responsabilità e rimborsi per le spese sostenute dai lavoratori. Tale quadro regolatorio resta uno sviluppo atteso per uniformare pratiche e diritti nel mondo del lavoro ibrido.

Tale transizione non riguarda tutte le professioni nello stesso modo. Alcune mansioni richiedono presenza fisica o strumenti non replicabili a domicilio. La digitalizzazione avanza in modo selettivo e tende a concentrare benefici presso chi già disponeva di vantaggi prima della pandemia, ampliando il divario tra lavoratori.

Il mito della produttività senza supervisione

La produttività non è una variabile astratta: dipende da contesto, strumenti e cultura organizzativa. In aziende con management debole, il lavoro a distanza si traduce spesso in ore aggiuntive mal distribuite. Il fenomeno dell’overworking mascherato da flessibilità erode il benessere e riduce l’efficacia complessiva.

Conclusione che disturba ma fa riflettere

Il bilancio del lavoro ibrido resta ambivalente: offre opportunità di risparmio e inclusione, ma trasferisce costi e responsabilità sui dipendenti. Rimangono necessari interventi normativi e pratiche manageriali che ricomporrano equità, salute occupazionale e produttività misurabile.

Il giornalista Max Torriani osserva che lo smart working non costituisce un rimedio universale. È uno strumento efficace solo se accompagnato da regole chiare, investimenti nelle competenze manageriali e attenzione al benessere dei lavoratori. In assenza di questi elementi, rischia di restare un’etichetta che maschera disuguaglianze, precarizzazione e indebolimento della cultura d’impresa.

Invito al pensiero critico

Non servono slogan, ma proposte concrete. Occorre chiarire chi sostiene i costi del lavoro a domicilio, definire metriche affidabili per la produttività e tutelare le prospettive di carriera di chi opera da remoto. Senza interventi normativi e pratiche manageriali misurabili, lo smart working rischia di consolidare disparità anziché trasformare i modelli organizzativi. Serve un piano integrato di norme e prassi che ricomponga equità, salute occupazionale e produttività misurabile.

