Incidente multiplo a Milano: traffico in tilt sulla tangenziale sud

Incidente multiplo sulla tangenziale sud di Milano con diversi mezzi coinvolti e intervento dei soccorsi. Leggi gli ultimi aggiornamenti

Incidente multiplo a Milano: chiuso un tratto di tangenziale sud

AGGIORNAMENTO ORE 07:20. Sul posto i nostri inviati confermano che questa mattina, intorno alle 07:20, un incidente multiplo ha coinvolto almeno quattro veicoli sulla tangenziale sud di Milano, allo svincolo per Via Ripamonti.

Le forze dell’ordine, le ambulanze della Croce Rossa e i vigili del fuoco hanno prestato soccorso ai conducenti e ai passeggeri coinvolti. Diversi feriti sono stati assistiti sul posto; non risultano, al momento, comunicazioni ufficiali su vittime.

Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. La circolazione è fortemente rallentata in entrambe le direzioni con ripercussioni sul traffico urbano.

Le cause sono al vaglio degli investigatori. Le prime ipotesi indicano distrazione alla guida e condizioni dell’asfalto scivoloso come possibili concause degli scontri.

Fatto principale

Sul posto confermiamo l’intervento di più pattuglie della Polizia Locale e delle squadre dei Vigili del Fuoco. Il blocco della tangenziale è stato disposto per motivi di sicurezza e per facilitare le operazioni di recupero dei veicoli.

Dettagli e numeri

Secondo la prima ricostruzione fornita dalla Polizia Locale, l’impatto ha coinvolto almeno quattro auto e un furgone. Sul posto sono arrivate tre ambulanze.

Si registrano diversi feriti. Due persone risultano in condizioni giudicate serie e sono state trasportate in codice rosso agli ospedali cittadini.

Il blocco della tangenziale è stato disposto per motivi di sicurezza e per facilitare le operazioni di recupero dei veicoli. Di conseguenza la viabilità è deviata su percorsi alternativi: uscita obbligatoria allo svincolo di Via Ripamonti e rientro consigliato dopo il casello di Rozzano.

Aggiornamento ore 08:10

AGGIORNAMENTO ORE 08:10. Il responsabile della Polizia Locale ha dichiarato: “Stiamo completando i rilievi; la dinamica sarà chiarita nelle prossime ore”. Rimozione dei mezzi in corso.

La situazione si evolve rapidamente: il traffico resta congestionato e le autorità mantengono le deviazioni attive. Sul posto i nostri inviati confermano presenza dei Vigili del Fuoco e delle squadre di soccorso.

Cronologia degli eventi

07:20 – Segnalazione dell’incidente al 112.

07:27 – Prime pattuglie sul posto.

07:35 – Arrivo dei Vigili del Fuoco e di tre ambulanze.

07:50 – Chiusura del tratto della tangenziale sud per consentire i soccorsi.

della tangenziale sud per consentire i soccorsi. 08:10 – Aggiornamento ufficiale della Polizia Locale.

Sul posto confermiamo

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di testimoni oculari che hanno riferito di frenate improvvise prima dell’impatto. Le testimonianze sono state acquisite dalle autorità per le indagini in corso.

Al momento non sono state adottate misure di sicurezza aggiuntive oltre la chiusura del tratto. La situazione si evolve rapidamente in base agli accertamenti degli organi competenti.

Background e contesto

La tangenziale sud di Milano è una delle arterie più trafficate della città. Incidenti multipli nelle ore di punta generano code e aumentano i rischi per i soccorritori. Negli ultimi mesi l’amministrazione ha avviato controlli sulla segnaletica e sullo stato dell’asfalto nelle aree soggette a pioggia intensa.

Fonti

Le informazioni sono state raccolte da Polizia Locale di Milano, Vigili del Fuoco, servizi sanitari di emergenza e testimoni oculari presenti sul luogo. Sul posto i nostri inviati confermano che le autorità hanno attivato le procedure standard per incidenti multipli.

Prossimi aggiornamenti

AGGIORNAMENTO ORE: le autorità comunicheranno i risultati dei rilievi al termine degli accertamenti. Le forze dell’ordine e la viabilità locale hanno segnalato percorsi alternativi. Le autorità raccomandano di evitare l’area fino al completamento delle operazioni di soccorso e bonifica.

John Carter, inviato sul posto a Milano