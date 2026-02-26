Sparatoria a Rogoredo e fragilità giovanile: tra indagini e responsabilità degli adulti

Un resoconto che mette a confronto i dettagli processuali della sparatoria nel boschetto di Rogoredo e le analisi sulla fragilità della generazione Z, con riflessioni sulle responsabilità istituzionali e familiari

Un episodio di violenza ha riportato all’attenzione pubblica la morte di abderrahim mansouri avvenuta nel boschetto di Rogoredo. La vicenda intreccia cronaca giudiziaria e dibattito sociale sulla crescente fragilità adolescenziale. Sul tavolo restano questioni concrete: l’azione delle forze dell’ordine, il ruolo delle famiglie e la capacità delle istituzioni di fornire risposte adeguate.

L’inchiesta giudiziaria procede mentre la città affronta il confronto politico e sociale attorno a sicurezza e tutela dei minori.

La ricostruzione dei fatti e il racconto dell’agente

Nel corso dell’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari, l’assistente capo Carmelo Cinturrino ha fornito la sua versione dei fatti. Ha dichiarato di aver sparato «per paura» e di essersi sentito «perso» quando ha compreso che il giovane pusher stava morendo. Secondo il suo racconto, dopo il colpo avrebbe cercato di mettere una toppa, recuperando e portando sul luogo una pistola giocattolo che afferma di avere trovato in precedenza nei pressi del Lambro. L’oggetto, nelle intenzioni dell’agente, doveva risultare non tracciabile. Gli accertamenti scientifici, tuttavia, hanno rilevato tracce genetiche riconducibili esclusivamente all’assistente capo, senza riscontri genetici della vittima. L’inchiesta prosegue con ulteriori verifiche sulla dinamica e sulle responsabilità penali.

Elementi centrali dell’inchiesta

Dai documenti emerge che il colpo sarebbe stato esploso mentre Mansouri si allontanava verso l’area boschiva. Non sono state trovate armi nelle sue mani al momento dello sparo. Alcune testimonianze indicano l’assenza di un ordine di fermarsi, rappresentato con l’alt, prima dell’apertura del fuoco.

I fascicoli segnalano inoltre che la chiamata ai soccorsi sarebbe giunta con oltre venti minuti di ritardo. Questi elementi sono oggetto di verifiche nell’ambito dell’ipotesi di omicidio volontario a carico dell’agente e nella valutazione della gestione dell’intervento. L’inchiesta prosegue per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità penali.

Le accuse e le difese: pizzo, violenze e strumenti di lavoro

Il collegamento con il contenuto precedente rimanda all’evoluzione dell’inchiesta. Cinturrino ha respinto con fermezza le accuse su presunti giri di protezione e il pagamento del pizzo. Ha definito tali affermazioni «carnevalate» e ha negato l’esistenza di abusi sistematici.

Nel corso dell’interrogatorio ha inoltre spiegato l’impiego di alcuni strumenti, tra cui il martelletto. Secondo la sua versione, quegli attrezzi erano funzionali alle operazioni di controllo per individuare dosi sepolte nel terreno. Le dichiarazioni di Cinturrino si scontrano però con testimonianze e risultanze tecniche raccolte dagli inquirenti.

Gli investigatori stanno valutando ora la coerenza dei racconti e i riscontri scientifici. L’attività istruttoria prosegue per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità penali.

Implicazioni procedurali

L’attività istruttoria prosegue per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità penali. Sul piano procedurale emergono criticità relative alla tempestività dei soccorsi e alla gestione iniziale della scena.

È stata sollevata particolare attenzione sulla corretta catalogazione degli oggetti d’indagine e sulla catena di custodia della pistola giocattolo. Le tracce genetiche rinvenute sulla replica risultano al momento riconducibili esclusivamente all’agente, elemento che complica la ricostruzione difensiva e alimenta il dibattito pubblico sulle modalità operative nei luoghi sensibili come il boschetto di Rogoredo. L’autorità giudiziaria valuterà se irregolarità procedurali abbiano inciso sulle indagini.

La fragilità degli adolescenti: un quadro sociale parallelo

In coincidenza con la fase istruttoria, emerge un tema sociale di rilievo: la condizione di vulnerabilità della generazione Z. La filosofa e scrittrice Michela Marzano, nel suo recente lavoro narrativo, ritrae adolescenti segnati da comportamenti autolesionisti, isolamento e difficoltà con l’alimentazione. Queste rappresentazioni contribuiscono a contestualizzare il vissuto di molti giovani in cui l’ascolto degli adulti risulta spesso carente.

Il confronto con la vicenda giudiziaria impone una doppia lettura. Da una parte proseguono le verifiche procedurali; dall’altra cresce l’attenzione su fattori sociali e relazionali che possono amplificare la fragilità adolescenziale. Operatori sanitari e del sociale considerano imprescindibile rafforzare i canali di segnalazione e supporto.

L’autolesionismo, inteso come comportamento volto a infliggere danno fisico a sé, viene presentato nei testi come sintomo di disagio profondo. La narrativa di Marzano mette in evidenza anche il rapporto conflittuale con il cibo, interpretato come manifestazione di controllo e di sofferenza emotiva. Tale lettura favorisce una comprensione più ampia del contesto familiare e scolastico.

Per gli esperti intervistati, rafforzare l’integrazione tra scuole, servizi sanitari e consultori risulta prioritario. Questa strategia mira a individuare precocemente segnali di rischio e a offrire interventi mirati, dal sostegno psicologico alla presa in carico multidisciplinare. Rimane centrale il ruolo degli adulti nel riconoscere e rispondere ai segnali di allarme.

La prosecuzione delle indagini giudiziarie dovrà fare i conti con questo dibattito pubblico e con le istanze di tutela dei minori. Nel prossimo futuro gli operatori del settore attendono misure concrete per migliorare la rete di supporto e prevenzione.

Ascolto, responsabilità e politiche di tutela

A seguito delle richieste di potenziamento dei servizi, Marzano indica nell’ascolto un elemento necessario ma non sufficiente. Responsabilità e strategie mirate devono coinvolgere famiglie, scuole e istituzioni. In alcuni casi le situazioni richiedono interventi clinici, compresi trattamenti farmacologici quando clinicamente indicati. È necessario un rafforzamento delle risorse pubbliche: psicologi nelle scuole e figure di riferimento per famiglie e insegnanti. Sul piano politico Marzano sollecita un dibattito che traduca l’allarme in misure operative e finanziate. Il prossimo sviluppo atteso riguarda l’adozione di piani locali di prevenzione e la loro integrazione con i servizi sociosanitari.

Connessioni tra i due piani: sicurezza e prevenzione

Il collegamento tra il dramma del boschetto e la questione giovanile sottolinea che la sicurezza pubblica richiede anche prevenzione sanitaria. Luoghi marginali possono essere teatro di micro-sistemi che esigono interventi coordinati. Occorre un approccio multilivello che coinvolga forze dell’ordine, servizi sociali e sanitari. La risposta deve rispettare i diritti fondamentali e garantire percorsi di cura per la salute mentale.

Proposte operative

Tra le proposte figura l’istituzione di figure dedicate alla salute mentale nelle scuole. Si propone inoltre formazione specifica per gli agenti sui conflitti relazionali e protocolli più stringenti per le aree ad alta concentrazione di marginalità. Rafforzare la collaborazione tra polizia, servizi sociali e comunità locale può ridurre tensioni e prevenire esiti tragici. È prevista la definizione di meccanismi di monitoraggio e valutazione per misurare l’efficacia degli interventi.

Il monitoraggio previsto dovrà tradursi in azioni concrete, coordinate tra autorità giudiziarie, servizi sanitari e il terzo settore. Tutela e prevenzione devono affiancare l’accertamento delle responsabilità penali, secondo quanto indicato dagli esperti intervenuti. Serviranno potenziamento dei servizi di salute mentale, programmi di prossimità e protocolli condivisi per l’intervento nelle aree più esposte. Il successo delle misure sarà valutato mediante monitoraggio periodico e indicatori di impatto sociale. Sono attesi sviluppi operativi da parte del Comune e delle autorità competenti nelle prossime deliberazioni.