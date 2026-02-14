Polizia arresta due persone per spaccio nei comuni della cintura sud-ovest milanese

due persone di 47 e 23 anni arrestate per detenzione ai fini di spaccio, con accuse anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale; intervento della squadra investigativa del commissariato lorenteggio.

Polizia di Stato e Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno arrestato due cittadini italiani il 14/02/alle 13:49 nell’area sud-ovest di Milano. L’operazione ha interessato i comuni di Corsico, Settimo Milanese e Cesano Boscone. Gli agenti hanno interrotto presunte attività di spaccio e sequestrato sostanze stupefacenti e denaro contante.

Dettagli dell’operazione

L’intervento è scattato al termine di attività investigative mirate. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli coordinati sul territorio, con perquisizioni locali e verifiche documentali. Il materiale sequestrato è stato posto sotto vincolo probatorio per le successive analisi.

Indagini e coordinamento

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio. Gli investigatori hanno raccolto riscontri prima di procedere con le misure cautelari e il sequestro. L’attività ha coinvolto unità operative sul campo e il supporto logistico del commissariato.

Conseguenze immediate

Il bilancio iniziale comprende due arresti e il ritiro dal mercato di materiale connesso al possibile commercio di droga. Gli indagati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida. Le sostanze e il denaro sono stati inviati agli accertamenti tecnici previsti.

Sviluppi attesi

Procedono gli approfondimenti investigativi per ricostruire la rete di approvvigionamento e la possibile estensione delle attività contestate. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati dalle autorità competenti al termine degli accertamenti.

Come si è svolto l’intervento

L’attività investigativa si è svolta mediante appostamenti e controlli mirati nei tre comuni interessati, con l’obiettivo di raccogliere elementi utili a dimostrare la detenzione ai fini di spaccio. Gli operatori, dopo aver monitorato movimenti ritenuti sospetti, hanno eseguito perquisizioni locali e personali. Le ispezioni hanno consentito il rinvenimento di quantitativi di cocaina e hashish e di somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita. Durante le fasi di accertamento si sono registrati episodi di resistenza, che hanno comportato l’inoltro di accuse anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono con accertamenti tecnici e riscontri documentali; ulteriori informazioni saranno comunicate dalle autorità competenti al termine degli accertamenti.

Coordinamento e modalità operative

La Squadra Investigativa ha coordinato le operazioni con le pattuglie presenti sul territorio per isolare gli obiettivi e prevenire fughe o azioni di disturbo. L’impiego di servizi di osservazione e l’analisi dei movimenti hanno permesso di temporizzare l’intervento in modo da massimizzare l’efficacia delle perquisizioni e contenere i rischi per gli operatori.

Sul posto sono stati allestiti presidi per l’esame immediato del materiale sequestrato e per gli accertamenti tecnici necessari. Le autorità competenti proseguiranno con le verifiche documentali e con i riscontri operativi; ulteriori comunicazioni saranno fornite al termine degli accertamenti.

Persone coinvolte e contestazioni

A seguito degli accertamenti, sono stati arrestati due cittadini italiani, di 47 e 23 anni. Le autorità hanno coordinato le operazioni sul posto e proceduto al fermo.

Nei confronti di entrambi sono state contestate la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In relazione al comportamento tenuto durante gli accertamenti sono inoltre ipotizzate le condotte di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli atti sono stati formalizzati e gli indagati sono stati posti in stato di fermo. Le autorità competenti proseguiranno le verifiche documentali e gli accertamenti operativi previsti dal codice di procedura penale.

Sequestro e riscontri probatori

Nel corso delle perquisizioni gli agenti hanno sequestrato quantità di cocaina e hashish, oltre a somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita. Il materiale è stato catalogato e inviato agli uffici competenti per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.

Gli elementi probatori raccolti, uniti a riscontri testimoniali e a esami tecnici, formeranno parte del fascicolo d’indagine volto a ricostruire l’estensione delle presunte attività criminali. Le analisi di laboratorio e gli approfondimenti documentali forniranno dati utili per le decisioni dell’autorità giudiziaria e per eventuali sviluppi investigativi.

Impatto sul territorio e prossimi sviluppi

Le analisi di laboratorio e gli approfondimenti documentali forniranno elementi utili alle decisioni dell’autorità giudiziaria. Le forze di polizia ritengono che interventi mirati possano ridurre temporaneamente la disponibilità di sostanze sul mercato locale e migliorare la percezione di sicurezza tra i residenti.

I prossimi sviluppi dipendono dagli esiti delle indagini e dalle valutazioni del pubblico ministero. Le prove raccolte saranno valutate per confermare le ipotesi di reato, accertare responsabilità aggiuntive e, se necessario, disporre misure cautelari. Restano aperte le verifiche sui possibili collegamenti con altre reti di spaccio nella provincia; le autorità confermano che le attività investigative proseguiranno.

La Polizia di Stato ha sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno del micro-spaccio, particolarmente radicato in contesti urbani caratterizzati da elevata mobilità. L’operazione eseguita il 14/02/mira non solo alla repressione, ma anche alla prevenzione, attraverso il disturbo delle catene logistiche che alimentano il mercato della droga. Gli esiti dell’azione saranno comunicati formalmente dagli uffici competenti con gli aggiornamenti processuali.

La collaborazione dei cittadini, mediante segnalazioni e informazioni, agevola le indagini e contribuisce a interventi più tempestivi ed efficaci sul territorio. Le autorità precisano che le attività investigative proseguiranno e che saranno valutati eventuali collegamenti con altre reti nella provincia.