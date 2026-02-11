Sabotaggio sulla linea Lecco-Tirano: aperta un’inchiesta dell’antiterrorismo

Un attacco incendiario ha colpito la linea ferroviaria Lecco-Tirano, innescando immediatamente un'indagine da parte delle autorità antiterrorismo.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00 – Nella notte tra lunedì e martedì, la tranquillità della provincia di Lecco è stata scossa da un incendio doloso che ha messo in allerta le autorità locali. L’incendio ha colpito una centralina di scambio sulla linea ferroviaria che collega Lecco a Tirano, un’importante arteria per il trasporto di atleti e spettatori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’episodio, avvenuto ad Abbadia Lariana, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture durante uno dei momenti più significativi dello sport italiano.

La dinamica dell’incendio

Il rogo è scoppiato intorno alle 2 di notte, quando ignoti hanno dato fuoco a una centralina essenziale per il funzionamento della rete ferroviaria. Sebbene i danni materiali siano stati limitati, con sette cavi andati distrutti, l’impatto sulla circolazione dei treni è stato immediato e devastante. Gli specialisti della Digos e della Polizia ferroviaria sono stati subito allertati, attivando i protocolli di emergenza.

Un attacco mirato?

Gli investigatori hanno rinvenuto sul luogo dell’incendio i resti di una bottiglia incendiaria, un elemento significativo che ha portato le autorità a considerare l’ipotesi di un sabotaggio coordinato. Le modalità con cui è avvenuto l’attacco ricordano eventi simili registrati nei giorni scorsi, quando altre linee ferroviarie in regioni limitrofe sono state colpite, suggerendo una strategia deliberata per destabilizzare gli eventi olimpici.

Le conseguenze sul traffico ferroviario

La centralina di scambio danneggiata è cruciale per garantire la fluidità dei collegamenti tra Milano e Cortina. I tecnici di RFI sono stati mobilitati per ripristinare rapidamente i servizi, lavorando incessantemente durante la notte. Nonostante i danni siano stati contenuti, la paura di nuovi attacchi ha portato a un aumento delle misure di sicurezza lungo tutta la rete ferroviaria.

La reazione delle autorità

La Procura di Milano ha immediatamente aperto un’inchiesta, affidando le indagini alla sezione Antiterrorismo. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare i responsabili. Nel frattempo, il clima di tensione si è fatto palpabile, con la popolazione e i visitatori delle Olimpiadi che si interrogano sulla sicurezza durante un evento di tale portata.

Il contesto delle Olimpiadi

L’incidente si verifica in un periodo di intensa attenzione mediatica e di massiccio schieramento di forze di sicurezza per le Olimpiadi. Le autorità locali stanno operando al massimo per garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori, anche se la paura di minacce esterne continua a persistere. Questo episodio di sabotaggio rappresenta un campanello d’allarme che potrebbe compromettere la reputazione dell’evento e la tranquillità di una manifestazione destinata a celebrare lo sport.

Le indagini sono in corso, mentre la comunità locale e gli organizzatori delle Olimpiadi devono riflettere su come migliorare le misure di sicurezza in un contesto così delicato. L’attacco alla linea ferroviaria non è solo un fatto di cronaca, ma un segnale che richiede una risposta decisa da parte delle istituzioni. È fondamentale prevenire futuri incidenti e rassicurare il pubblico sulla sicurezza dell’evento.