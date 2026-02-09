Mercati Agricoli a Cornaredo: Progetto Innovativo per San Pietro all’Olmo, Cascina Croce e Cascina Torrette

Iniziativa per Colmare il Gap tra il Mercato Agricolo e i Cittadini di Cornaredo: Promuoviamo l'Accesso ai Prodotti Locali e Sostenibili.

La richiesta di un mercato agricolo nelle frazioni di Cornaredo sta guadagnando slancio. Questo grazie all’attenzione rivolta dalle autorità locali alle esigenze dei cittadini. Le zone di San Pietro all’Olmo, Cascina Croce e Cascina Torrette si trovano ora al centro di un progetto che mira a rendere i prodotti a chilometro zero più accessibili agli abitanti.

Questo sviluppo è emerso in seguito a una mozione che verrà presentata nel consiglio comunale.

La mozione e le esigenze dei cittadini

La proposta è stata elaborata dopo numerosi feedback da parte della comunità, che ha evidenziato le difficoltà nel raggiungere l’attuale sede del mercato, situato lontano dalle frazioni. L’attuale distanza rende complicato per molti cittadini, specialmente per coloro con difficoltà motorie, accedere a questo importante servizio. La mozione sottolinea l’importanza di avvicinare il mercato agricolo ai cittadini, affinché ogni residente possa beneficiare facilmente di prodotti freschi e locali.

Valorizzare le frazioni come centri di socialità

La proposta presentata dalla maggioranza politica mira non solo a migliorare l’accessibilità al mercato agricolo, ma si inserisce in una visione più ampia per la valorizzazione delle frazioni di Cornaredo. L’idea è di trasformare questi spazi in luoghi di socialità e incontro, dove i cittadini possano non solo acquistare prodotti, ma anche interagire e costruire legami con il territorio. Il mercato agricolo rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame tra i residenti e i produttori locali.

Le dichiarazioni dei rappresentanti politici

Marzio Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, ha espresso ottimismo riguardo all’iniziativa. Ha affermato: “Sono certo che i cittadini accoglieranno con entusiasmo questa proposta, che dimostra l’impegno della maggioranza nel rispondere ai bisogni delle persone. Questa è una testimonianza concreta di come ci stiamo adoperando per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale”.

Il futuro del mercato agricolo a Cornaredo

L’introduzione di un mercato agricolo nelle frazioni rappresenta un passo significativo per promuovere la cultura del km 0 e sostenere le economie locali. Questo servizio si propone di garantire che tutti i cittadini possano accedere a prodotti freschi e locali, contribuendo così al benessere della comunità. Con la creazione di questo nuovo mercato, Cornaredo ha l’opportunità di diventare un modello di riferimento per altre località che intendono valorizzare l’accesso ai prodotti agricoli.