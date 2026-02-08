Scontri e proteste a Milano per le Olimpiadi 2026

Milano è in fermento per le proteste contro le Olimpiadi, con scontri tra manifestanti e polizia.

Il 7 febbraio, Milano ha assistito a un corteo di protesta che ha visto la partecipazione di oltre diecimila persone, unite contro le Olimpiadi di Milano-Cortina. Questo evento ha segnato una risposta significativa alla recente approvazione del decreto sicurezza del governo, suscitando l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Il contesto della manifestazione

La mobilitazione è stata organizzata dal Comitato insostenibili olimpiadi, con l’intento di contestare il modello di sviluppo proposto per le Olimpiadi. I manifestanti hanno iniziato il loro percorso a Porta Romana, dirigendosi verso Corvetto, un’area che rappresenta un importante punto di incontro tra il Villaggio Olimpico e l’Arena Santa Giulia, dove si svolgeranno le competizioni di hockey.

Simbolismo e rivendicazioni

Il corteo è stato aperto da uno striscione che recitava: “Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne”, un chiaro riferimento alle risorse naturali e all’urbanizzazione crescente. Tra i partecipanti, erano presenti anche membri di centri sociali, studenti e attivisti per i diritti umani, che hanno portato con sé bandiere palestinesi e striscioni contro la speculazione immobiliare.

Scontri e repressione

Nonostante l’intento pacifico del corteo, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, culminando in una situazione di alta tensione. Quando alcuni partecipanti hanno iniziato a lanciare petardi e sassi, la polizia ha risposto con l’uso di lacrimogeni e idranti per disperdere la folla. Gli scontri hanno portato all’arresto di sei persone, tutte legate a vari centri sociali.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. La leghista Silvia Sardone ha commentato la situazione, accusando la sinistra di “coccolare i violenti”, mentre gli attivisti hanno continuato a ribadire la loro opposizione alle Olimpiadi, che, secondo loro, non rappresentano un modello di sviluppo sostenibile.

Con la manifestazione che si è conclusa nella zona di Brenta, i partecipanti hanno espresso la loro determinazione a continuare la lotta contro quello che definiscono un evento insostenibile, evidenziando come le Olimpiadi stiano ingenerando più problemi che benefici per la comunità locale.

In un clima di crescente mobilitazione, gli attivisti hanno previsto ulteriori eventi e iniziative nella settimana successiva, continuando a sollevare questioni legate alla giustizia sociale e alla sostenibilità ambientale. Con la partecipazione di giovani e studenti, il movimento sembra destinato a crescere, facendo eco alle proteste già avvenute in altre città italiane.