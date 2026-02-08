Proteste a Milano contro le Olimpiadi Milano-Cortina: migliaia in corteo per rivendicare i diritti

A Milano, un imponente corteo di protesta ha radunato migliaia di partecipanti contro le Olimpiadi, mettendo in luce importanti questioni ambientali e sociali.

Milano si è trasformata in un palcoscenico di contestazione sociale, ospitando un corteo nazionale che ha visto la partecipazione di migliaia di manifestanti. Il Comitato Insostenibili Olimpiadi ha organizzato questa manifestazione per esprimere il proprio dissenso nei confronti dei Giochi invernali di Milano-Cortina, previsti.

Un lungo serpentone di protesta

Il corteo, iniziato nel pomeriggio da piazzale Medaglie d’Oro, si è snodato attraverso la città per quasi quattro chilometri, toccando zone significative come corso Lodi e il Villaggio Olimpico. Con un forte dispositivo di sicurezza predisposto dalle forze dell’ordine, i partecipanti hanno sfilato con cartelli e striscioni, tra cui spiccava il messaggio emblematico “Riprendiamoci le città, liberiamo le montagne”, che racchiude il senso della protesta.

Temi centrali della manifestazione

La manifestazione ha messo in luce una serie di questioni cruciali, come l’impatto ambientale dei grandi eventi sportivi e la necessità di garantire il diritto alla casa. I manifestanti hanno criticato un modello di sviluppo che, a loro avviso, favorisce la speculazione e l’abbattimento dei beni comuni. Sotto la bandiera di una protesta collettiva, numerosi gruppi hanno unito le forze per esprimere il loro dissenso.

Scontri e tensioni durante il corteo

Il clima di protesta ha portato a momenti di tensione, specialmente quando alcuni manifestanti si sono distaccati dal corteo principale. In Corvetto, si sono verificati scontri con le forze dell’ordine, che hanno risposto con cariche e idranti per contenere i gruppi più agitati. Queste azioni hanno generato un’atmosfera di conflitto, caratterizzata da lanci di bottiglie e petardi da parte di alcuni manifestanti.

La risposta delle autorità

Le forze dell’ordine hanno attuato misure di sicurezza straordinarie, schierando unità in tenuta antisommossa e predisponendo cordoni per contenere le manifestazioni. Nonostante gli episodi di violenza, la maggior parte dei partecipanti ha continuato a esprimere il proprio dissenso in modo pacifico, evidenziando l’importanza di una discussione aperta sulle Olimpiadi e le loro conseguenze.

A conclusione del corteo, il gruppo di manifestanti si è ridotto drasticamente, ma il messaggio è stato chiaro: la lotta contro un modello di sviluppo insostenibile e contro la gentrificazione delle città continuerà. La mobilitazione ha attirato l’attenzione di diversi media, sottolineando il crescente dissenso sociale in merito ai grandi eventi sportivi e alle loro implicazioni per le comunità locali.