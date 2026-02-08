J.D. Vance conclude la sua visita a Milano con una cena informale

Scopri come J.D. Vance ha vissuto una serata milanese dopo le Olimpiadi.

Dopo aver partecipato ai festeggiamenti e alle competizioni delle Olimpiadi invernali di Milano, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha scelto di concludere la sua visita italiana con un’inaspettata cena a Buccinasco. Questa decisione ha sorpreso molti, considerando che il suo collega, il Segretario di Stato Marco Rubio, è tornato negli Stati Uniti per seguire il Super Bowl.

Cena in un ristorante locale

La scelta di Vance di trascorrere la domenica in un ristorante nell’hinterland milanese, lontano dai riflettori, ha attirato l’attenzione dei cittadini e dei media. Arrivato intorno alle 18:30, il vicepresidente ha trovato un locale riservato per l’occasione, dove ha potuto gustare i sapori tipici della cucina milanese, con piatti come il risotto, i mondeghili e la cotoletta.

Misure di sicurezza e curiosità dei cittadini

Il passaggio di Vance è stato accompagnato da un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, che hanno bloccato temporaneamente alcune strade per garantire la sicurezza del vicepresidente e della sua delegazione. Questo ha suscitato la curiosità tra i passanti, che si sono domandati cosa stesse accadendo. I social media si sono riempiti di domande e commenti, mentre alcuni utenti si lamentavano di essere rimasti fermi a causa delle restrizioni al traffico.

Un pranzo culturale e gastronomico

Prima della cena a Buccinasco, Vance e la sua famiglia hanno approfittato della visita per esplorare la cultura milanese. Hanno pranzato all’Osteria Cornalia, un ristorante situato a breve distanza dal loro hotel, il Gallia, vicino alla Stazione Centrale. Qui, il vicepresidente ha potuto immergersi nella tradizione gastronomica locale, in una saletta riservata, lontano dagli altri clienti.

Visite ai luoghi d’arte

Durante la loro permanenza, la famiglia Vance ha visitato anche la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo di Leonardo da Vinci, due dei luoghi più iconici di Milano. Accompagnati dai frati domenicani, hanno potuto scoprire la bellezza della chiesa di Santa Maria delle Grazie, esprimendo entusiasmo per l’arte e la storia che circondano questi capolavori.

Attività al di fuori del protocollo

Nonostante il protocollo rigoroso, il vicepresidente ha trovato il modo di godere di momenti di svago con la sua famiglia, come una cena in un ristorante di prestigio e una visita a un evento sportivo. Il giorno successivo, Vance ha assistito a una partita di hockey femminile tra gli Stati Uniti e la Finlandia, dove, sebbene la sua presenza fosse accolta da fischi, ha continuato a sostenere la sua squadra con entusiasmo.

La serata di grigliata a Buccinasco ha rappresentato un finale informale e accogliente per la visita di Vance in Italia, dimostrando che anche un alto funzionario come lui può apprezzare i piaceri della vita quotidiana, come una buona cena in compagnia.