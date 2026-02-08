Il Lumezzane in crisi: analisi della terza sconfitta consecutiva

Il Lumezzane sta affrontando un periodo critico, segnato da una serie di sconfitte che minacciano seriamente il prosieguo della stagione.

La situazione del Lumezzane appare sempre più allarmante. Con la sconfitta subita contro l’Alcione, la squadra rossoblù ha registrato il terzo ko consecutivo in campionato, portando il totale a diciotto partite senza vittoria. Un trend negativo che solleva interrogativi sul futuro del club e sulla fiducia dei tifosi.

Analisi della partita contro l’Alcione

Il match contro l’Alcione ha evidenziato le difficoltà del Lumezzane, che ha faticato a generare occasioni significative. Nonostante alcune buone prestazioni individuali, il collettivo non è riuscito a trovare la giusta sintonia in campo. Di seguito le pagelle dei giocatori che hanno partecipato all’incontro.

Le prestazioni individuali

Giacomo Drago si è distinto come uno dei pochi a salvarsi in una situazione critica. Il portiere ha realizzato almeno tre interventi decisivi nel primo tempo, mantenendo viva la speranza per i suoi compagni. La sua prestazione merita un 7.

Jacopo Deratti, nonostante la grinta mostrata, ha commesso diversi errori nella gestione del pallone. Il suo infortunio al 67′ ha costretto l’allenatore a effettuare un cambio, con Samuele Diodato subentrato, ma quest’ultimo non ha impressionato, meritando un 5.5.

Il capitano Cesare Pogliano è rientrato in campo portando un po’ di sicurezza, ma questo non è stato sufficiente per cambiare le sorti della partita. A lui è stato attribuito un 6.

Davide De Marino ha incontrato difficoltà nella gestione del possesso e ha rischiato in alcune situazioni, ricevendo un 5.5 per la sua prestazione altalenante.

Matteo Motta ha mostrato buone intenzioni, con un piede interessante e la volontà di sovrapporsi con costanza, guadagnandosi un 6.

Le scelte tattiche e le sostituzioni

Marco Moscati ha fatto il suo esordio da titolare, offrendo cross interessanti, ma non sufficienti per cambiare il corso della partita. È stato sostituito da Simone Cantamessa, il quale ha cercato di apportare freschezza e coraggio, meritando un 6.

Un errore fatale di Fabrizio Paghera ha portato al gol di Pirola, un momento chiave che ha segnato l’andamento del match. La sua prestazione è stata valutata con un 5, mentre Manuele Malotti ha perso incisività arretrando nel ruolo di mezz’ala, guadagnandosi un 5.

Le ultime sostituzioni

Mattia Rolando ha avuto una prima frazione deludente, ma ha migliorato nella ripresa, ottenendo un 5.5. Luigi Caccavo, che ha ricevuto pochi palloni giocabili, ha sprecato un’opportunità chiave per pareggiare, meritando un 5.5.

Infine, Mattia Iori ha visto pochi spazi per esprimere il suo dribbling, risultando poco incisivo. La sua sostituzione con Alessandro Ghillani ha portato a un ulteriore 5.5 per entrambi i giocatori.

Situazione attuale e aspettative future

La crisi del Lumezzane è evidente e i prossimi incontri saranno fondamentali per valutare se la squadra riuscirà a riconquistare la vittoria. In un momento così difficile, sarà cruciale per i giocatori ritrovare la fiducia e la coesione necessarie per affrontare le sfide che li attendono. I tifosi nutrono speranze in un cambiamento e in una rinascita che possa riportare la squadra a competere per obiettivi più ambiziosi.