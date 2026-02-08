Cuggiono: Aumento delle Sanzioni per Infrazioni Stradali nel 2026 – Cosa Sapere

Nel 2026, Cuggiono ha registrato un notevole aumento delle multe, con oltre 3.000 sanzioni emesse.

Nel corso dell’anno 2026, il Comando della Polizia Locale di Cuggiono ha divulgato i dati relativi alle sanzioni per violazioni del codice della strada, evidenziando un trend in crescita che ha sorpreso molti cittadini. Le multe hanno superato quota tremila, con un totale di 3.176 sanzioni emesse, in netto contrasto con le 2.180 dell’anno precedente.

Aumento significativo delle multe

Questo incremento di 996 multe, pari a un aumento di oltre il 45%, è stato attribuito dal comandante Ezio Villa a una maggiore presenza degli agenti sul territorio. «L’informatizzazione ha migliorato l’efficienza operativa dell’ufficio», ha dichiarato Villa, sottolineando come questo abbia permesso di avere più risorse disponibili per i controlli stradali.

Ragioni dell’incremento delle sanzioni

Un fattore determinante di questo aumento è l’introduzione della pulizia meccanizzata delle strade, che ha comportato controlli più rigorosi sulla sosta dei veicoli durante i giorni programmati per il servizio. Questa nuova metodologia ha reso possibile non solo la registrazione di un numero maggiore di sanzioni per divieto di sosta, ma anche un monitoraggio più attento delle infrazioni al codice della strada.

Dettaglio delle sanzioni emesse

Un’analisi approfondita delle sanzioni ha evidenziato che la maggior parte di esse è stata emessa per divieto di sosta, con un totale di 3.009 multe in questa categoria. Tra queste, 989 riguardano il parcheggio in zona disco orario, 701 per la pulizia strade meccanizzata e 370 per il divieto di sosta classico. Inoltre, sono state rilevate violazioni relative alla circolazione, con un totale di 167 multe, di cui 31 per mancata revisione e 23 per marcia controsenso.

Incidenti stradali e sicurezza

Nel corso del 2026 si è registrato un lieve calo degli incidenti stradali, con un totale di 14 sinistri segnalati. Questi eventi hanno coinvolto 41 persone, di cui 14 hanno riportato lesioni, mentre fortunatamente 27 sono uscite illese. Questo dato indica che, nonostante l’aumento delle sanzioni, la sicurezza stradale sta mostrando segnali di miglioramento.

Servizi di pattugliamento e altre attività

Nel 2026, la sorveglianza del territorio ha ricevuto un notevole impulso, con 918 servizi di pattugliamento effettuati, di cui 309 realizzati a piedi o mediante mezzi alternativi. Questo impegno ha comportato un totale di 5.020 ore dedicate alla sicurezza pubblica. Sono stati registrati 73 controlli veicolari e oltre 2.161 controlli ambientali, con un’attenzione particolare rivolta all’abbandono dei rifiuti e alla protezione delle aree verdi.

Formazione e educazione stradale

Un aspetto significativo dell’operato della Polizia Locale è rappresentato dalle iniziative di educazione stradale. Durante il 2026, sono state organizzate 44 lezioni teoriche e pratiche presso l’Istituto Comprensivo Montalcini, accompagnate da 97 ore di attività pratiche nelle scuole elementari. Questi programmi mirano a sensibilizzare i giovani sulle regole della strada e sull’importanza della sicurezza durante la circolazione.

Investimenti per il futuro

L’assessore alla Sicurezza, Sergio Berra, ha annunciato che, grazie ai finanziamenti regionali, il comando della Polizia Locale di Cuggiono ha potuto dotarsi di nuove attrezzature. «Con il bando 2026, prevediamo l’acquisto di un nuovo veicolo per migliorare ulteriormente le operazioni di controllo», ha affermato Berra. Questo investimento rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative stradali nella comunità.