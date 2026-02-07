Milano: Arrestata 67enne per Possesso di Sostanze Stupefacenti

Una donna anziana è stata arrestata a Milano con grandi quantità di sostanze stupefacenti.

Nel cuore di Milano, un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di una donna di 67 anni, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questo episodio si colloca all’interno di un ampio programma di contrasto al traffico di droga, attuato con particolare attenzione nelle aree periferiche della città.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno avviato un intervento mirato nel quartiere Baggio. Grazie a un attento monitoraggio del territorio, gli agenti hanno identificato un appartamento in via Saint Bon, considerato un possibile centro di attività illecite legate alla droga.

Dettagli dell’operazione

Alle 14:00, gli agenti hanno bussato alla porta dell’abitazione e, dopo aver ottenuto il consenso per la perquisizione, hanno fatto un’importante scoperta. All’interno, hanno trovato la 67enne e, con grande sorpresa, circa 731 grammi di hashish e 13 grammi di marijuana nascosti in uno zaino, insieme a strumenti per il confezionamento della sostanza.

Materiale sequestrato

Oltre alla droga, i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino di precisione e una somma di 290 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio. Il denaro e la droga sono stati immediatamente posti sotto sequestro, insieme a un telefono cellulare, che si sospetta fosse utilizzato per gestire le vendite.

Il contesto e le conseguenze

Questo arresto evidenzia il continuo impegno delle forze dell’ordine nel combattere il fenomeno dello spaccio di droga, anche in contesti inaspettati come quello di un’anziana. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di un monitoraggio costante delle aree più vulnerabili della città, dove spesso si nascondono attività illegali.

La donna è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, pronta a rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questo episodio invita a riflettere su come il problema della droga non conosca età e colpisca anche le fasce più mature della popolazione.

L’arresto della 67enne rappresenta solo un tassello di un mosaico complesso, dove la lotta contro il traffico di droga continua a essere un tema di grande attualità e rilevanza sociale a Milano.