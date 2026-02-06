Olimpia Milano Trionfa sul Baskonia con una Prestazione Dominante

Una serata da ricordare per l'Olimpia Milano, che conquista una vittoria schiacciante contro il Baskonia con un punteggio finale di 109-89. La squadra ha dimostrato un'ottima coesione, mentre Devin Booker ha brillato con una prestazione straordinaria, contribuendo in modo significativo al successo.

La sfida tra Olimpia Milano e Baskonia, disputata alle 20.30 di ieri all’Allianz Cloud, ha visto i padroni di casa prevalere nettamente con un punteggio di 109-89. Questa vittoria rappresenta una boccata d’ossigeno per Milano, che si trova ora a un bilancio di 12 vittorie e 13 sconfitte in EuroLeague.

Sin dall’inizio, la partita si è rivelata intensa, con entrambe le squadre pronte a lottare per ottenere la vittoria. Milano ha dovuto affrontare l’assenza di alcuni giocatori chiave, tra cui Sestina e Bolmaro, e ha dovuto fare a meno anche di Nebo a causa di un infortunio. Dall’altra parte, il Baskonia ha dovuto rinunciare a Tadas Sedekerskis e ha visto Nowell escluso dai dodici convocati.

Il primo tempo: equilibrio e colpi di scena

La partita ha preso il via con Radzevicius che ha aperto le danze per il Baskonia. Milano ha risposto immediatamente, con LeDay che ha segnato la prima tripla della serata. Dopo un avvio equilibrato, Howard ha trovato il ritmo, segnando sei punti consecutivi e riportando il Baskonia in vantaggio. Tuttavia, Milano ha reagito prontamente con Shields, che ha ridotto il divario con un canestro. Il primo quarto si è concluso con un punteggio di 32-29 per il Baskonia, ma la tensione era palpabile.

Un secondo quarto avvincente

Nel secondo quarto, Howard ha continuato a brillare, ma Milano ha trovato il modo di rimanere in gara grazie a Brooks e Flaccadori. Un canestro di Dunston ha portato Milano a un vantaggio di un possesso, mentre Guduric ha saputo capitalizzare i rimbalzi. La fase difensiva ha faticato, e le due squadre hanno messo a segno numerosi punti. Dopo 20 minuti, il punteggio era di 57-56 per Milano, frutto di un attacco prolifico e di un gioco veloce.

Il secondo tempo: Milano prende il controllo

Usando il momentum a suo favore, Milano ha iniziato il terzo quarto con grande intensità. Shields ha segnato immediatamente 5 punti, mentre Mannion, rientrato dopo un infortunio, ha contribuito con un canestro fondamentale. La squadra di coach Poeta ha allungato il vantaggio fino a raggiungere i 20 punti, grazie a un parziale impressionante di 20-4. Luwawu-Cabarrot ha provato a rispondere per gli spagnoli, ma Milano ha mantenuto il controllo, chiudendo il terzo quarto sul 84-71.

Il finale senza dubbi

Negli ultimi dieci minuti, Milano ha continuato a dominare, con Booker che ha incrementato le sue statistiche personali, chiudendo la partita con 21 punti. Nonostante gli sforzi finali del Baskonia, i padroni di casa hanno gestito il vantaggio con sicurezza, convertendo i tiri liberi e mantenendo il ritmo. La partita si è conclusa con un punteggio di 109-89, segnando la tredicesima vittoria per Milano in EuroLeague.

Le statistiche finali mostrano un ottimo lavoro di squadra, con 14 triple realizzate e ben 24 assist. Milano ha dimostrato di essere in grado di affrontare le avversità e, nonostante le assenze, è riuscita a ottenere un successo fondamentale per la sua corsa ai playoff.

La prestazione di ieri ha messo in luce la determinazione e la resilienza dell’Olimpia Milano, che ora si prepara per il prossimo incontro in trasferta contro l’ASVEL, una squadra che, nonostante le difficoltà di inizio stagione, sta dimostrando di essere in forma crescente.