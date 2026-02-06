La Fiamma Olimpica a Milano: Il Viaggio Incredibile Verso l’Inaugurazione delle Olimpiadi

La fiamma olimpica illumina Milano in un evento straordinario, segnando l'inizio delle Olimpiadi invernali con una celebrazione indimenticabile. Un'opportunità unica per vivere l'emozione sportiva e la cultura olimpica nella capitale della moda. Unisciti a noi per festeggiare questo momento storico!

Il 6 febbraio rappresenta una data cruciale per Milano, che ospita la fiamma olimpica in un percorso che attraversa i suoi quartieri storici e le sue icone. Questo evento va oltre una semplice staffetta, costituendo un simbolo di unità e celebrazione in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

La partenza dalla Bicocca

La giornata è iniziata presto, con la fiamma che ha lasciato la zona della Bicocca per intraprendere un cammino verso il cuore pulsante della città. Con un leggero anticipo rispetto ai tempi programmati, il percorso ha visto la fiamma attraversare importanti arterie come viale Fulvio Testi e viale Stelvio. Numerosi cittadini hanno accolto il passaggio della fiamma, esprimendo entusiasmo e orgoglio per questo evento.

Il centro storico di Milano

Intorno alle ore 11, il percorso ha condotto i portatori attraverso la storica Arena Civica e il quartiere di Brera, passando per luoghi iconici come il Castello Sforzesco e piazza della Scala. Questi momenti hanno arricchito il cammino della fiamma, celebrando la bellezza e la cultura di Milano e rendendo omaggio alla sua storia.

Proseguendo verso nuove avanguardie

Uscendo dal centro, la fiamma ha proseguito verso Porta Nuova e piazza Gae Aulenti, un’area che rappresenta la modernità e l’innovazione architettonica della città. Qui, il contrasto tra i grattacieli Unicredit e Unipol ha creato un’atmosfera scenografica, simbolo di un Milano proiettato verso il futuro.

Verso la Stazione Centrale

La staffetta ha continuato il suo percorso dirigendosi verso la Stazione Centrale, attraversando via Restelli e via Galvani. Questo tratto ha rappresentato un importante collegamento tra il passato e il presente di Milano, evidenziando come la città riesca a fondere tradizione e modernità.

Un viaggio verso il sud e il gran finale

Nel pomeriggio, la fiamma si è diretta verso corso Buenos Aires e Porta Romana, per poi giungere alla Darsena. Questo tratto ha offerto ai milanesi e ai turisti uno degli spettacoli più suggestivi, con la fiamma olimpica che ha navigato sul Naviglio Grande a bordo di un’imbarcazione. Questa traversata ha regalato immagini evocative, rendendo omaggio alla storia dei canali di Milano.

Il momento culminante: l’accensione del braciere

La giornata si concluderà con l’accensione del braciere olimpico allo stadio di San Siro durante la cerimonia di inaugurazione, che inizierà alle 20:00. Questo evento, trasmesso in diretta mondiale, segnerà ufficialmente l’apertura delle Olimpiadi invernali, un momento atteso da tutti gli appassionati di sport.

Il viaggio della fiamma olimpica ha unito strade, piazze e canali, raccontando la storia di Milano e il suo spirito di accoglienza, innovazione e celebrazione. Ogni tappa ha rappresentato non solo un percorso fisico, ma anche un simbolo di unità e speranza per il futuro.