Eventi da Non Perdere a Milano e Provincia nel Weekend del 7 e 8 Febbraio 2026

Il weekend del 7 e 8 febbraio 2026 si avvicina e Milano e la sua provincia offrono una varietà di eventi da non perdere. Che si tratti di cultura, sport o attività per la famiglia, le opzioni per trascorrere il tempo libero sono molteplici e interessanti.

Eventi di sabato 7 febbraio

Attività per i più piccoli a Bareggio

Iniziamo con Bareggio, dove si svolgerà un mese interamente dedicato ai bambini, con iniziative pensate per avvicinarli alla lettura. Sabato alle 10, il centro polifunzionale M.L.King ospiterà l’evento “L’ora del racconto”, un’iniziativa gratuita per i bimbi dai 6 agli 8 anni. Questo è solo il primo di una serie di eventi, tra cui “Futuri lettori” per i genitori e i bambini fino a 3 anni, che si svolgerà il 14 febbraio. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0290258221.

Competizione di sitting volley a Legnano

Passiamo a Legnano, dove il fine settimana sarà dedicato al sitting volley con il “Trofeo Vomien Città di Legnano”. Questa competizione, che si svolgerà sabato e domenica, vedrà la partecipazione di otto squadre provenienti da diverse parti d’Italia. Il torneo avrà luogo presso la Palestra Rodari e promette emozioni e spettacolo. Le partite di sabato si svolgeranno dalle 14 alle 17, mentre domenica l’azione inizierà dalle 9 e continuerà fino alle 18.

Eventi di domenica 8 febbraio

Tradizioni culinarie a Inveruno

Domenica mattina, Inveruno si riempirà di storia e sapori con la “Panettonata di San Biagio”. Questa manifestazione, organizzata dagli Amici del fulò e da CinquecenTiamo, vedrà una mostra di auto d’epoca in piazza San Martino. Le auto saranno benedette e i partecipanti potranno gustare fette di panettone accompagnate da vin brulè e tè. Inoltre, saranno vendute “chiacchere”, dolci tipici del Carnevale, con il ricavato destinato ai lavori di restauro della chiesa San Martino.

Teatro per famiglie a Legnano e Cuggiono

Il pomeriggio di domenica sarà ricco di cultura con due eventi teatrali. A Legnano, la compagnia Walter Broggini presenterà “Pirù e il cavaliere di Mezzotacco” presso l’auditorium della scuola media Tosi. Questo spettacolo, adatto ai bambini dai 5 anni in su, inizierà alle 16 e si consiglia la prenotazione. In Cuggiono, invece, alle 17, andrà in scena “Heil Pepito! Un ingombrante piccoletto”, una commedia che affronta dinamiche familiari attraverso una cena che prende una piega inaspettata. L’ingresso è libero e al termine si offrirà un aperitivo per sostenere le attività di ResQ People Saving People.

Attività per tutti a Busto Garolfo e Abbiategrasso

Spettacoli per bambini a Busto Garolfo

La rassegna Bimbinsieme torna anche quest’anno con eventi dedicati ai più piccoli. Domenica, nell’Aula Magna della scuola Caccia, sarà presentato “Il dinosauro venuto fuori da un sogno”. Questo spettacolo, pensato per i bambini dai 3 anni in su, unisce divertimento e formazione. Altri eventi seguiranno durante il mese di febbraio, con spettacoli che coinvolgeranno burattini e musica dal vivo.

Omaggio a Stefano Benni ad Abbiategrasso

In Abbiategrosso, ci sarà un omaggio a Stefano Benni attraverso lo spettacolo “Comici spaventati lettori”. Questo evento si svolgerà alle 17 presso la Cooperativa Rinascita e offrirà un viaggio teatrale tra ironia e poesia, rendendo omaggio a uno degli autori più amati in Italia.

Milano e provincia offrono un fine settimana ricco di eventi culturali, sportivi e familiari, invitando tutti a partecipare e scoprire le molteplici opportunità che queste città offrono.