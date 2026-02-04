L’Olimpia Milano Domina il Baskonia con una Prestazione Eccezionale

L'Olimpia Milano conquista una vittoria straordinaria contro il Baskonia, grazie a un'eccezionale prestazione di squadra.

Il parquet del PalaLido ha assistito a una sfida entusiasmante tra l’Olimpia Milano e il Baskonia, conclusasi con una vittoria netta per i padroni di casa, che hanno trionfato con un punteggio di 109-89. Questo successo rappresenta il secondo consecutivo in Eurolega per i biancorossi, i quali hanno mostrato una netta crescita rispetto alle partite precedenti, in particolare in difesa.

Una partenza equilibrata

Il match è iniziato con un equilibrio significativo, dove il Baskonia ha subito mostrato le proprie intenzioni. Markus Howard ha aperto le danze con un gioco da tre punti, seguito da un’altra tripla che ha portato gli ospiti in vantaggio di quattro punti. Milano, però, non si è fatta intimidire e ha risposto prontamente. Devin Booker, tornato in grande forma, ha iniziato a dominare sotto canestro, contribuendo a ristabilire la parità nel punteggio.

Il primo tempo Il punteggio si è chiuso con Milano in vantaggio di tre punti, 32-29. Nella seconda frazione, i vantaggi si sono alternati, con il punteggio fissato a 57-56 per i milanesi all’intervallo. Questo primo tempo si è distinto per una difesa piuttosto allegra, con entrambi i team che hanno mostrato attacchi incisivi.

Il terzo quarto decisivo

Il vero cambiamento nel corso della partita è avvenuto nel terzo quarto, dove l’Olimpia ha alzato il livello della propria difesa. Con Booker in grande spolvero, che ha aggiunto ulteriori otto punti, Milano ha iniziato a costruire un margine significativo. La difesa ha chiuso gli spazi, limitando l’attacco del Baskonia a soli 15 punti nel terzo periodo. Questo ha permesso ai biancorossi di creare un parziale impressionante di 20-4, chiudendo il periodo con un punteggio di 84-71.

Il dominio finale

Nel quarto periodo, l’Olimpia ha mantenuto il controllo della partita, raggiungendo un vantaggio massimo di venti punti. La fluidità del gioco offensivo, con ben 24 assist totali, ha negato al Baskonia la possibilità di reagire. La squadra ha continuato a segnare con una percentuale eccezionale anche da dietro l’arco, chiudendo la partita con un 58.3% di realizzazione da tre punti.

Le prestazioni individuali

Oltre a Devin Booker, che ha chiuso la serata con 21 punti, vari giocatori dell’Olimpia si sono distinti. Shavon Shields ha contribuito con 17 punti, mentre Zach LeDay ha segnato 19 punti. La squadra ha dimostrato una grande coesione, con sei giocatori in doppia cifra, evidenziando un’ottima distribuzione del gioco e della responsabilità offensiva.

Le statistiche del match

Il confronto ha evidenziato le capacità offensive e difensive dell’Olimpia, che ha saputo gestire il ritmo della partita e mantenere alta l’intensità. La vittoria rappresenta un passo importante nella corsa della squadra verso i vertici della classifica di Eurolega, avvicinandosi sempre di più al traguardo delle prime dieci posizioni.

L’Olimpia Milano ha dimostrato di essere una squadra in crescita, capace di superare le difficoltà e mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi. La prestazione di ieri sera è un chiaro segno del potenziale della squadra, pronta a lottare per traguardi ambiziosi in questa stagione di Eurolega.