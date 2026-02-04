Il Milan trionfa a Bologna e mantiene viva la corsa alla Champions League

Il Milan conclude la 23ª giornata di Serie A con una vittoria convincente contro il Bologna, mantenendo così un distacco di cinque punti dall'Inter.

Il Milan ha vissuto una serata memorabile al Dall’Ara, chiudendo la 23ª giornata di Serie A con un netto 3-0 contro il Bologna. Questa vittoria, oltre a confermare il secondo posto in classifica, mantiene i rossoneri a cinque punti di distanza dalla capolista Inter.

I protagonisti principali di questo successo sono stati Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, i quali hanno dimostrato un’ottima intesa e abilità nel portare la squadra verso una posizione sempre più vantaggiosa in ottica Champions League.

La partita: un inizio incerto ma decisivo

La gara è iniziata con il Bologna che ha cercato di imporre il proprio ritmo, provando a pressare alto e a mantenere alta l’intensità. Tuttavia, con il passare dei minuti, il Milan ha trovato il modo di riequilibrare le forze in campo, iniziando a controllare il gioco e a guadagnare fiducia. Al 20′ minuto, Nkunku ha dimostrato la sua abilità nel posizionamento, approfittando di un cross di Athekame. Dopo un colpo di testa respinto dal portiere Ravaglia, Rabiot ha prontamente servito Loftus-Cheek, che ha infilato la rete portando il Milan in vantaggio.

Il raddoppio e la reazione del Bologna

Il Bologna ha faticato a reagire a questo primo colpo. Al 39′ minuto è arrivato il raddoppio: Nkunku si è trovato nuovamente davanti a Ravaglia e, in un’azione decisiva, è stato atterrato dal portiere in uscita. L’arbitro ha prontamente assegnato un calcio di rigore, che Rabiot ha trasformato senza esitazioni, portando il punteggio sul 2-0.

Un finale di partita in controllo

Il secondo tempo ha visto un Milan dominare il gioco, mantenendo il controllo e gestendo il vantaggio. I rossoneri hanno continuato a pressare, e al 70′ minuto, Loftus-Cheek ha segnato il terzo gol, chiudendo definitivamente i conti. La squadra di Pioli ha potuto così festeggiare una vittoria convincente che permette di consolidare la propria posizione in vista delle prossime sfide di campionato.

Prospettive future per il Milan

Questa vittoria rappresenta un importante passo in avanti per il Milan, non solo per il morale della squadra, ma anche per la classifica, che si fa sempre più competitiva. Con un distacco di cinque punti dall’Inter, il Milan si prepara ad affrontare le prossime partite con determinazione, puntando dritto verso la Champions League. La sinergia tra i giocatori e la strategia del tecnico saranno fondamentali per continuare a lottare per il titolo.