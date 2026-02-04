Ice&Fun Milano: un’esperienza invernale gratuita in città

Ice&Fun offre ai bambini la possibilità di vivere la magia della neve a Milano, con attività gratuite e sicure.

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la città si prepara ad accogliere un evento speciale per le famiglie. Dal 4 al 22 febbraio, Piazza Tre Torri diventerà la sede di Ice&Fun, un’area dedicata al divertimento e al gioco per i più piccoli. Questo spazio temporaneo offre l’opportunità di vivere l’emozione della neve senza lasciare il centro città.

Un’esperienza unica per i bambini

Ice&Fun è pensato per i bambini dai 3 ai 12 anni, che potranno divertirsi con le piste di snowtubing, progettate per garantire sicurezza e divertimento. L’attività consente ai più piccoli di provare la sensazione di una discesa sulla neve, sempre sotto la supervisione di personale esperto. I bambini più piccoli, sotto i 3 anni, possono partecipare solo se accompagnati da un genitore, assicurando così un’esperienza conviviale e protetta.

Attività all’insegna dello sport e della socialità

Le piste di snowtubing non sono solo un modo per divertirsi, ma rappresentano anche un modo per avvicinare i bambini ai valori olimpici. Attraverso il gioco, i piccoli potranno scoprire l’importanza del movimento, della socialità e del lavoro di squadra. Ice&Fun non è solo un evento ludico, ma un’iniziativa che promuove l’attività fisica e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Sostenibilità e responsabilità ambientale

Un aspetto fondamentale di Ice&Fun è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Gli organizzatori hanno scelto di realizzare le piste utilizzando pannelli tecnici che non richiedono né ghiaccio né neve artificiale, riducendo così il consumo di acqua ed energia. Inoltre, gli alberi utilizzati per decorare l’area verranno riutilizzati al termine dell’evento, dimostrando un impegno verso un intrattenimento urbano responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Orari di apertura e modalità di accesso

Ice&Fun sarà accessibile al pubblico durante i giorni feriali dalle 15:00 alle 19:30 e nei fine settimana, oltre che dal 16 al 20 febbraio, dalle 10:30 alle 19:30. L’ingresso alle piste di snowtubing è gratuito fino a esaurimento posti. È importante rispettare le norme di sicurezza per garantire un’esperienza piacevole e sicura per tutti.

Un’occasione di incontro per le famiglie

Ice&Fun rappresenta un’opportunità unica per le famiglie di vivere il clima dei Giochi Olimpici in un contesto urbano. Piazza Tre Torri, uno dei simboli della Milano contemporanea, si trasformerà in un punto di incontro per genitori e bambini, dove poter condividere momenti di divertimento e socialità. Questo evento non solo arricchisce l’offerta culturale della città, ma contribuisce a diffondere i valori olimpici anche al di fuori delle sedi ufficiali.