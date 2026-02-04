Elisa Zilio tra i tedofori della staffetta olimpica a Legnano

Elisa Zilio, 15 anni, parteciperà alla storica staffetta olimpica a Legnano.

Il 4, la fiamma olimpica attraverserà le strade di Legnano, e tra i 10.001 tedofori che porteranno questo simbolo di unità e passione sportiva ci sarà anche una ragazza di soli 15 anni: Elisa Zilio. Questa giovane atleta, originaria di Cesano Maderno e membro della società di pattinaggio su ghiaccio Skate on Ice, vive un momento eccezionale della sua carriera.

Un sogno che diventa realtà

Per Elisa, questo appuntamento rappresenta non solo un onore, ma anche un traguardo significativo. Pratica il pattinaggio su ghiaccio da quando aveva sei anni e, nel 2026, celebrerà il decimo anniversario della sua dedizione a questo sport. La sua partecipazione alla staffetta olimpica è un riconoscimento dei suoi sforzi e della sua determinazione.

Dettagli della staffetta

La fiamma olimpica, simbolo di pace e competizione, è stata accesa a Olimpia, in Grecia, il 26. Da lì, ha iniziato il suo viaggio attraverso una staffetta che toccherà diverse città italiane, per un totale di 12.000 km. Elisa correrà per un tratto di circa 200-300 metri a Legnano, e l’emozione è palpabile. «Vivo questa esperienza come un’opportunità unica», ha dichiarato.

Preparativi per l’evento

Il giorno della staffetta, Elisa si ritroverà a Busto Arsizio, dove seguirà un protocollo ben definito. Dopo aver ricevuto la divisa ufficiale, che rappresenta i valori olimpici, sarà accompagnata verso il punto di partenza. Con la fiamma in mano, la giovane atleta avrà l’occasione di vivere un momento che ricorderà per tutta la vita. I suoi genitori e amici la sosterranno, rendendo questa esperienza ancora più speciale.

Un evento di grande portata

La fiamma olimpica non è solo un simbolo di sport, ma un messaggero di unità e speranza. La staffetta dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina coinvolgerà personalità di spicco, sportivi e cittadini comuni, tutti uniti dalla passione per lo sport. Tra i tedofori ci sono nomi celebri e storie ispiratrici, ognuno dei quali contribuirà a rendere questo evento indimenticabile.

Il significato della fiamma olimpica

La fiamma, accesa per la prima volta a Olimpia, è un simbolo di purezza e unità. Il suo percorso rappresenta l’impegno e il sacrificio che ognuno degli atleti porta con sé. Nella tradizione olimpica, ogni tedoforo ha un ruolo fondamentale, e per Elisa, questo è un momento di celebrazione non solo per i suoi successi, ma anche per la comunità di pattinaggio su ghiaccio che la sostiene.

In conclusione, la partecipazione di Elisa Zilio alla staffetta della fiamma olimpica non è solo un traguardo personale, ma un’opportunità per ispirare altri giovani atleti a seguire le proprie passioni. Con il cuore pieno di emozione e il supporto dei suoi cari, Elisa si prepara a scrivere un capitolo importante della sua vita sportiva.