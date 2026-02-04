Due arresti per omicidio a Pioltello: caduta dall’ottavo piano sotto indagine

Due cittadini italiani sono stati arrestati per l'omicidio di un uomo a Pioltello, in un tragico evento verificatosi sabato sera.

La serata di sabato 31 gennaio ha preso una piega tragica nel quartiere Satellite di Pioltello, dove un drammatico incidente ha scosso la comunità. Un uomo di 31 anni, originario della Colombia, è caduto dall’ottavo piano di un edificio, perdendo la vita sul colpo.

La dinamica di quanto avvenuto è emersa solo nelle ore successive, portando all’arresto di due suoi connazionali.

La scena del crimine

Intorno alle 21:00, un vicino ha assistito a un evento scioccante: il corpo dell’uomo che precipitava a terra. All’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine, per la vittima non c’era più nulla da fare. Si trattava di un uomo di 31 anni che, secondo le prime informazioni, si trovava in Italia senza permesso di soggiorno e con un passato di precedenti penali.

Indagini iniziali

Inizialmente, gli inquirenti hanno preso in considerazione la possibilità di un suicidio, ma le indagini hanno subito preso un’altra direzione. L’ispezione dell’appartamento ha rivelato un quadro inquietante: mobili rovesciati e segni di una violenta colluttazione. Le testimonianze di alcuni vicini hanno confermato l’ipotesi che l’uomo non fosse solo al momento della caduta.

Arresti e sviluppo delle indagini

Le indagini sono state condotte dal Nucleo Investigativo e dalla Sezione Operativa dei Carabinieri di Pioltello. Dopo ore di lavoro intenso, gli agenti hanno ricostruito i momenti precedenti alla tragedia. È emerso che, al culmine di una violenta lite, l’uomo sarebbe stato spinto giù dal balcone, un atto che ha portato alla sua morte immediata.

Identificazione e fermo dei sospetti

Il giorno successivo, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. I due sospetti, un uomo di 45 anni e un altro di 32, entrambi irregolari e residenti a Pioltello, sono stati arrestati. Attualmente si trovano nel carcere di San Vittore, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.

La comunità di Pioltello è scossa da questo evento tragico e gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire i motivi che hanno portato a questo omicidio. La vicenda ha messo in luce non solo la violenza che può emergere da una lite, ma anche le difficoltà di integrazione e le problematiche legate alla presenza di stranieri in Italia. Le indagini proseguono, e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.