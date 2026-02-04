Collezione Capsule per il 90° Anniversario di Olimpia Milano: Festeggia con Stile!

Olimpia Milano celebra il suo 90° anniversario lanciando una capsule collection in edizione limitata che fonde perfettamente sport e moda.

L’Olimpia Milano, una delle squadre più iconiche nel panorama del basket italiano, celebra un traguardo straordinario: 90 anni di passione, vittorie e tradizione. Questo anniversario rappresenta non solo un numero, ma un simbolo di un’eredità che ha profondamente segnato la cultura sportiva europea, unendo generazioni di tifosi.

Per commemorare questo importante evento, il club ha lanciato una capsule collection numerata da 1 a 90, trasformando un momento di celebrazione in un oggetto tangibile e prezioso.

Un design che racconta la storia

La capsule collection rende omaggio alle divise storiche del club, con un design elegante e minimalista, curato nei dettagli. La canotta, realizzata in cotone di alta qualità, si distingue per il suo colore rosso brillante, tipico dell’Olimpia. I bordi del girocollo e dei giromanica sono rifiniti in tricolore, richiamando i colori iconici della squadra: rosso, bianco e blu. La scritta ‘Olimpia Milano’ è realizzata con una tecnica di transfer che crea un effetto punto spugna, arricchita da un patch celebrativo del 90° anniversario in jacquard.

Un kit da collezione

Ogni kit è prodotto in un numero limitato di 90 esemplari, ciascuno numerato da 1 a 90 attraverso un’apposita etichetta cucita. Questo lo rende un vero e proprio oggetto da collezione. La maglia numero 1 non sarà in vendita, bensì dedicata alla memoria di Giorgio Armani, un’icona che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia recente della squadra. Questo gesto simbolico onora la sua figura e sottolinea il forte legame emotivo che unisce il marchio Armani all’Olimpia Milano.

Replica della divisa ufficiale

In aggiunta al kit premium, è stata creata una replica della divisa ufficiale che sarà indossata dalla squadra nella partita del 22 marzo contro la Dinamo Sassari. Questa maglia replica, realizzata in poliestere tecnico, offre un comfort ottimale e un fit analogo a quello dei giocatori, garantendo così la massima libertà di movimento sia in campo che nel tempo libero.

Perché scegliere questa collezione

La capsule collection non è semplicemente un prodotto da acquistare, ma un modo per vivere e sentire la storia dell’Olimpia Milano. Possedere un kit significa abbracciare un’eredità condivisa, rappresentando un legame che si rinnova continuamente. Questo anniversario non è solo un traguardo, ma una promessa di continuità e di appartenenza che ogni tifoso può portare con sé.

Un evento da non perdere

Il 22 marzo rappresenta una data significativa, non solo per il club, ma anche per tutti i suoi sostenitori. Indossando la storica divisa, i giocatori scenderanno in campo con un forte senso di identità e appartenenza, diventando portavoce di tutti i tifosi che hanno condiviso questa straordinaria avventura. La collezione è un invito a celebrare la storia, rivivere emozioni e far parte di un capitolo unico nella storia dello sport.

Per coloro che desiderano acquistare un pezzo di questa storia, la capsule collection è disponibile sul sito ufficiale dell’Olimpia Milano. Questa è un’opportunità per possedere un frammento di un’eredità sportiva, un oggetto che incarna passione, competizione e stile.