Acquista Biglietti Online e Scopri le Imperdibili Promozioni del Piccolo Teatro

IlPiccolo Teatrodi Milano si prepara a offrire emozioni con una serie di spettacoli imperdibili. Per vivere un’esperienza unica, sono disponibili diverse modalità di acquisto dei biglietti e fantastiche offerte.

Come acquistare i biglietti

La piattaforma online del Piccolo Teatro consente un acquisto semplice e veloce deibigliettiper gli spettacoli in programma.

È possibile visitare il sito ufficiale e consultare la sezione dedicata ai prossimi eventi. Per chi preferisce un contatto diretto, è possibile recarsi presso lebiglietteriedei teatri o contattare il numero telefonico 02 21126116 per ricevere informazioni sui biglietti e sugli orari di apertura.

Promozioni esclusive online

Acquistando i biglietti direttamente dal sito, si avrà accesso apromozioni esclusivedisponibili solo per gli acquisti online. Le offerte possono variare,

Informazioni sugli spettacoli in programma

Spettacoli comeSLAVA’S SNOWSHOW,Escaped Alone,First LoveeQuel ladro del Lago di Comosono in programma per venerdì 6 febbraio e si svolgeranno regolarmente. In occasione dell’Inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, potrebbero verificarsi limitazioni al traffico. È consigliabile pianificare il viaggio con un margine di tempo maggiore per raggiungere il teatro.

Modifiche alla viabilità

Per rimanere aggiornati sulle modifiche alla viabilità e sui mezzi di trasporto, è opportuno consultare il sito ufficiale del Comune di Milano e la Guida ai servizi ATM. Mantenere informati gli spettatori è fondamentale per garantire un’esperienza senza intoppi.

Tariffe e riduzioni

I prezzi dei biglietti variano a seconda dello spettacolo e della posizione nel teatro. Ecco un riepilogo delle tariffe:

Produzioni e co-produzioni: Platea intera € 40, Balconata € 32

Platea intera € 40, Balconata € 32 Ridotto (under 25 e over 65): Platea € 23, Balconata € 20

Platea € 23, Balconata € 20 Ridotto (2-12 anni):Platea e Balconata € 15

Per ottenere i biglietti ridotti è necessario presentare un documento d’identità valido. Inoltre, i biglietti non possono essere annullati o sostituiti, né utilizzati in date diverse da quelle indicate al momento dell’acquisto.

Opzioni per gruppi e scuole

Se si è parte di un gruppo organizzato o di una scuola e si desidera acquistare biglietti, è possibile contattare l’Ufficio promozione pubblico al numero 02 72333216 o scrivendo a promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it per ricevere informazioni specifiche e offerte personalizzate.

Accessibilità per spettatori con disabilità

Il Piccolo Teatro è attento all’accessibilità e offre una riduzione del 50% sul prezzo intero del biglietto per gli spettatori in possesso di unaDisability Cardo di un certificato di disabilità. È fondamentale garantire a tutti la possibilità di vivere l’emozione del teatro.

Convenzioni e agevolazioni

Se si appartiene a un ente convenzionato, è possibile acquistare biglietti e abbonamenti presentando un documento che attesti l’appartenenza. È importante informarsi sulle convenzioni attive per approfittare di ulteriori vantaggi.

