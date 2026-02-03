Ottantenne smarrito nei campi: il salvataggio dei carabinieri

Un'operazione di salvataggio eroica ha messo in salvo un anziano intrappolato all'interno della sua automobile.

Nella mattinata del 3 , un anziano di 80 anni ha vissuto un’esperienza angosciante nei campi di San Donato Milanese. L’uomo, in evidente stato di apprensione, ha contattato la centrale operativa dei carabinieri per richiedere assistenza.

L’anziano ha spiegato di essersi smarrito in una zona rurale sconosciuta e di trovarsi in una situazione di pericolo, poiché la sua auto era uscita di strada.

Questa chiamata ha dato il via a un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, i carabinieri hanno avviato le operazioni di ricerca. Utilizzando la tecnologia disponibile, sono riusciti a localizzare la posizione del cellulare dell’anziano e a mantenere un contatto telefonico costante con lui, per tranquillizzarlo e raccogliere informazioni utili.

Localizzazione e soccorso

Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha quindi raggiunto l’area segnalata. Dopo una rapida perlustrazione, gli agenti hanno individuato il veicolo dell’anziano: una Volkswagen Up che si era impantanata nel fango, in bilico sul bordo di un canale d’irrigazione pieno di acqua piovana.

Grazie alla prontezza dei soccorritori, l’80enne è stato tratto in salvo e aiutato a uscire dall’auto senza riportare conseguenze fisiche. Durante il salvataggio, l’uomo ha spiegato di aver imboccato una strada sbagliata mentre cercava di tornare a casa, finendo per perdersi tra i campi.

Visita medica e affidamento al nipote

Una volta estratto dal veicolo, sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha proceduto a una visita precauzionale per controllare le condizioni di salute dell’anziano. Fortunatamente, non presentava segni di gravi problemi, ma è stato comunque sottoposto a un controllo per garantire la sua sicurezza.

Conclusione dell’operazione

Successivamente, l’anziano è stato accompagnato presso la Compagnia dei Carabinieri di San Donato Milanese, dove ha potuto attendere il nipote, che si è preso cura di lui. Questo evento ha messo in evidenza non solo la vulnerabilità degli anziani in situazioni di emergenza, ma anche l’importanza di un intervento rapido e coordinato delle forze dell’ordine.

La vicenda si è conclusa con un lieto fine, grazie alla professionalità dei carabinieri che hanno dimostrato come, anche in situazioni difficili, la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa portare a risultati positivi.