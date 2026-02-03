Olimpia Milano: Alla Ricerca di Continuità contro il Baskonia in EuroLeague

L'Olimpia Milano sfida il Baskonia in un incontro cruciale per il prosieguo della sua stagione in EuroLeague.

L’Olimpia Milano si prepara ad affrontare una partita cruciale contro il Baskonia, dopo aver ritrovato il ritmo grazie alla vittoria contro il Partizan. Questo incontro, previsto per martedì 3 febbraio, non è solo una semplice sfida, ma un test fondamentale per il prosieguo della stagione in EuroLeague.

La squadra spagnola è conosciuta per il suo gioco veloce e aggressivo, rendendola un avversario temibile. Dopo aver affrontato problemi di infortuni, il Baskonia sta finalmente recuperando efficienza, come dimostra la recente vittoria contro lo Zalgiris.

Il contesto attuale dell’Olimpia

Attualmente, l’Olimpia Milano si trova in una fase delicata, aggravata dall’assenza di Leandro Bolmaro, un elemento chiave del roster. La sua mancanza si fa sentire non solo in termini di versatilità, ma anche nella difesa e nella profondità della squadra. Tuttavia, i membri rimasti devono dimostrare la loro capacità di reagire e di alzare il livello di prestazione collettiva.

La strategia per la partita

Il coach Peppe Poeta ha sottolineato l’importanza di mantenere una continuità di rendimento per tutti i 40 minuti di gioco. Questo è l’aspetto che l’Olimpia ha faticato a raggiungere nelle ultime partite. È fondamentale evitare i cali di concentrazione che possono compromettere l’esito della gara.

Ci sono stati momenti in cui l’Olimpia ha mostrato un gioco di alta qualità, e la speranza è che tali momenti possano diventare la norma piuttosto che l’eccezione. La chiave è lavorare come una vera squadra, come ha evidenziato Poeta dopo la sconfitta contro Brescia, affrontando le difficoltà insieme.

Analisi del Baskonia

Il Baskonia ha avuto una stagione tumultuosa, in particolare a causa di infortuni che hanno colpito i suoi giocatori chiave. Le guardie titolari, Trent Forrest e Markus Howard, hanno saltato numerosi incontri, e la partenza di Hamidou Diallo ha ulteriormente complicato le cose. Tuttavia, la recente ripresa della squadra ha mostrato un miglioramento significativo.

Giocatori chiave di Baskonia

Markus Howard, in particolare, è un tiratore formidabile, capace di mutare l’inerzia di una partita in un breve lasso di tempo. La sua abilità di segnare è fondamentale per il gioco di Baskonia, e quando entra in ritmo, la squadra ne beneficia enormemente. Accanto a lui, Timothé Luwawu-Cabarrot offre atletismo e difesa, mentre Trent Forrest contribuisce a mantenere l’ordine nel gioco offensivo, che altrimenti potrebbe diventare caotico.

Inoltre, la presenza sotto canestro di Khalifa Diop e Tadas Sedekerskis fornisce energia, ma la squadra deve migliorare la protezione del ferro per avere successo contro avversari strutturati come l’Olimpia.

Precedenti e connessioni tra le due squadre

Il bilancio degli scontri diretti tra Olimpia e Baskonia è equilibrato, con i milanesi che vantano 14 vittorie contro le 13 degli spagnoli. Tuttavia, l’Olimpia ha un netto vantaggio in casa, avendo vinto 11 delle 14 partite giocate a Milano. La storia recente ha visto entrambe le squadre rispettare il fattore campo, rendendo ogni incontro ancora più cruciale.

Esistono anche diverse connessioni tra i due club, come Shavon Shields, un ex giocatore di Baskonia, e il coach Paolo Galbiati, che ha avuto un passato nelle giovanili dell’Olimpia. Questi legami aggiungono ulteriore intensità al match, rendendolo non solo una battaglia sportiva, ma anche una sfida personale per molti.

