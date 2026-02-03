La Tutela della Libertà di Espressione in Europa e nel Mondo

Scopri l'importanza fondamentale della libertà di espressione e come proteggerla in un contesto di crescente censura.

Il concetto di libertà di espressione rappresenta un pilastro fondamentale delle democrazie moderne. Durante un recente incontro tenutosi al Parlamento europeo, il Capodelegazione di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, ha messo in evidenza l’importanza di considerare le libertà individuali come diritti pre-politici, che precedono e limitano ogni forma di potere governativo.

Fidanza ha sottolineato che la libertà di parola non è semplicemente una concessione da parte dello Stato, ma un diritto intrinseco che deve essere riconosciuto e salvaguardato. In questo contesto, ha lanciato un appello affinché le istituzioni europee si impegnino a proteggere questo diritto contro le minacce contemporanee, che non provengono solo da leggi oppressive, ma anche da nuove ideologie che possono ledere la libertà di espressione.

Le nuove forme di censura

Un aspetto preoccupante evidenziato da Fidanza è la crescente dittatura del politicamente corretto, un fenomeno che mira a silenziare le opinioni non conformiste. Secondo il politico, le ideologie come il wokismo e la cancel culture si stanno diffondendo, cercando di emarginare voci critiche e alternative dal dibattito pubblico. Questo non solo mina il pluralismo, ma crea anche un ambiente dove il confronto democratico diventa sempre più difficile.

Il rischio di una libertà apparente

Fidanza ha messo in guardia su come anche le libertà che sembrano garantite possano essere svuotate di significato, diventando così libertà apparenti. Ha citato casi di censura e intimidazione, tra cui eventi drammatici come l’assassinio di Charlie Kirk, per illustrare la gravità della situazione attuale. In una democrazia autentica, il compito dello Stato non dovrebbe essere quello di selezionare le opinioni accettabili, ma piuttosto di garantire uno spazio libero per tutte le espressioni.

Il ruolo delle istituzioni nel proteggere la libertà di espressione

È essenziale che le istituzioni europee riconoscano il loro ruolo come custodi della libertà di parola. Fidanza ha esortato i rappresentanti politici a fare di più per difendere questo diritto fondamentale, affinché possa prosperare un dibattito aperto e costruttivo. La vera democrazia si basa su un confronto sano tra idee diverse, e senza un impegno attivo da parte dello Stato, questo principio è a rischio.

L’intervento di Fidanza al Transatlantic Summit ha messo in luce la necessità di un approccio proattivo nella difesa della libertà di espressione. Le istituzioni devono non solo riconoscere l’importanza di questo diritto, ma anche vigilare affinché non venga compromesso da forze interne ed esterne che mirano a limitare il dibattito pubblico. Solo attraverso un impegno continuo e una vigilanza attenta si può garantire che la libertà di parola rimanga un pilastro centrale delle società democratiche.