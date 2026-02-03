Due ragazzini arrestati per atti vandalici su trenta auto a Pogliano: la storia completa

Episodio di vandalismo a Pogliano: due ragazzini di 11 anni danneggiano numerose auto.

Un episodio sconcertante ha scosso la tranquillità di Pogliano Milanese nei giorni scorsi, con vandalismi che hanno colpito ben trenta veicoli. La Polizia Locale ha avviato un’indagine per scoprire l’identità degli autori di questi atti distruttivi.

Durante un pomeriggio di domenica, i residenti della zona hanno fatto una scoperta allarmante: molte automobili erano state danneggiate con graffi e disegni inaccettabili, tra cui svastiche e simboli osceni.

La comunità, comprensibilmente preoccupata, ha temuto che si trattasse di un gruppo di teppisti organizzati.

Indagini e arresto immediato

Il comando della Polizia Locale di Pogliano Nerviano, guidato dal comandante Stefano Palmeri, ha mobilitato le proprie forze per far luce sulla situazione. In meno di 24 ore, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i due autori sono stati identificati: si tratta di due ragazzini di appena 11 anni, residenti a Pogliano e Vanzago, provenienti da famiglie benestanti.

Le famiglie dei ragazzi sono state convocate presso il comando per discutere dell’accaduto, e il caso è stato trasferito al tribunale dei minori. Questo sviluppo legale implica che, oltre a dover affrontare le conseguenze delle loro azioni, le famiglie saranno anche responsabili per il risarcimento dei danni, che ammontano a diverse migliaia di euro.

Le vie colpite dai vandalismi

Le strade interessate da questi atti vandalici includono Bellini, Croce, San Pio, Mozart, Verdi e il parcheggio della Rsa Zafiro. Molti cittadini hanno sporto denuncia, e l’ammontare dei veicoli danneggiati continua a crescere, con alcune famiglie che hanno perso anche più di un automobile.

La reazione del sindaco

Il sindaco di Pogliano, Carmine Lavagna, ha espresso il suo profondo stupore riguardo a quanto accaduto. “È incredibile pensare che due ragazzi così giovani possano essere coinvolti in atti di vandalismo così gravi”, ha dichiarato. “Sono dispiaciuto per le famiglie, poiché queste situazioni ricadono inevitabilmente sui genitori. Sebbene possa sembrare una semplice bravata, le conseguenze economiche per le famiglie coinvolte saranno significative.”

Implicazioni e conseguenze

Questo episodio ha colpito i cittadini di Pogliano e ha sollevato interrogativi più ampi sulla gioventù e i valori morali. Le azioni di questi due ragazzi, probabilmente influenzati da fattori esterni, evidenziano la necessità di un intervento educativo e di sensibilizzazione più efficace per prevenire simili comportamenti in futuro.

In questo contesto, è fondamentale che la comunità si unisca per affrontare la questione e promuovere un ambiente positivo per i giovani. Le autorità locali hanno già iniziato a pianificare attività di coinvolgimento per i ragazzi, al fine di incanalare la loro energia in modi costruttivi e creativi.