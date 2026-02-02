La commovente storia di una ragazza sopravvissuta alla violenza domestica a Sesto San Giovanni

Una giovane donna ha trovato la forza di fuggire da una situazione di violenza domestica e ha avuto il coraggio di chiedere aiuto.

Un episodio drammatico si è verificato a Sesto San Giovanni la sera del 1 febbraio 2026, quando una giovane di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte del suo compagno, un ragazzo di 21 anni.

Questo evento ha scosso profondamente la comunità locale, attivando un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

La fuga dalla violenza

Intorno alle 19:30, la giovane è riuscita a fuggire dall’appartamento in cui viveva con il compagno, dopo aver subito un’aggressione. Disperata e provata, ha chiesto aiuto a un passante, che ha immediatamente contattato i soccorsi. L’urgente chiamata al 112 ha attivato l’intervento del 118, con un’ambulanza inviata sul posto in codice giallo.

Intervento e accertamenti medici

All’arrivo dei soccorritori, la ragazza presentava evidenti segni di violenza, tra cui escoriazioni e ecchimosi sulla schiena e un labbro tumefatto. Gli operatori sanitari l’hanno immediatamente trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano per ricevere le cure necessarie e per effettuare accertamenti sulla sua condizione fisica. I medici hanno confermato la presenza di segni compatibili con una violenza sessuale, supportando così la testimonianza della giovane.

La denuncia e l’arresto

Dopo aver ricevuto le cure, la giovane ha raccontato agli agenti del commissariato di polizia di Sesto San Giovanni quanto accaduto. Ha dichiarato di essere stata aggredita e violentata dal suo compagno, un 21enne italiano. Questo non è stato un episodio isolato: la giovane ha rivelato di aver subito maltrattamenti e violenze più volte nel corso della loro relazione. Le indagini hanno rivelato una storia di abusi che si protraeva nel tempo, compresi ulteriori episodi di violenza sessuale risalenti all’anno precedente.

La reazione dell’aggressore

Nel frattempo, gli agenti hanno rintracciato il compagno della vittima e lo hanno arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Durante l’interrogatorio, il giovane ha tentato di giustificarsi, affermando di essere stato aggredito dalla ragazza, ma le evidenze raccolte e le testimonianze della vittima hanno portato a una diversa conclusione. La scena del crimine nell’appartamento ha mostrato segni di colluttazione, confermando la versione della giovane.

Le conseguenze legali e il supporto necessario

La Procura di Monza ha disposto il trasferimento del 21enne nel carcere di Monza, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi legali. Questo caso mette in evidenza la necessità di un supporto psicologico e legale per le vittime di violenza domestica, sottolineando l’importanza di denunciare e cercare aiuto in situazioni di abuso.

È fondamentale che la società prenda coscienza di questi tragici eventi e si mobiliti per fornire sostegno a chi ne ha bisogno. La giovane, attraverso il suo coraggio nel chiedere aiuto, ha aperto la strada a un percorso di giustizia e recupero, ma è essenziale che simili episodi non vengano mai più tollerati.