Iscrizioni Aperte per la Stagione 2026-2027 di Aeromodellismo: Unisciti a Noi!

Iscriviti al Mini Ailes Blagnacaises per la stagione 2026-2027 e vivi la tua passione per l'aeromodellismo! Unisciti a noi per esperienze indimenticabili, competizioni entusiasmanti e un ambiente accogliente dedicato a tutti gli appassionati di modellismo aereo. Non perdere l'opportunità di far parte della nostra comunità!

È ufficialmente aperta la stagione sportiva 2026-2027 per il club Mini Ailes Blagnacaises (MAB), un’importante opportunità per gli appassionati di aeromodellismo. Gli interessati possono registrarsi tramite l’applicazione HELLOASSO, seguendo il link fornito. Durante la registrazione, è necessario deselezionare l’opzione di donazione a HelloAsso, ma ogni contributo al MAB è sempre ben accetto.

Il MAB rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dell’aeromodellismo a Toulouse, vantando una lunga storia di attività e formazione nel settore. Fondato nel 1981, il club è affiliato alla Federazione Francese di Aeromodellismo ed è riconosciuto per la sua utilità pubblica. Con oltre cento membri di diverse età provenienti dall’area metropolitana di Toulouse, il MAB ha saputo attrarre appassionati di aviazione, ingegneri aeronautici e studenti delle scuole superiori.

Il club Mini Ailes Blagnacaises

Il MAB si distingue per la sua struttura e le sue attrezzature di prim’ordine. Attualmente, il club opera su due siti di volo: Blagnac e Gardouch. A Blagnac, gli associati possono usufruire di una pista asfaltata di 170 metri per 15 metri e di una pista erbosa di 200 metri per 10 metri, il tutto immerso in un’area di volo libera di 30 ettari. A Gardouch, il club dispone di una pista riservata di 250 metri per 12 metri per i voli ultraleggeri.

Attività e collezione di modelli

Il MAB è noto non solo per le sue strutture, ma anche per la sua prestigiosa collezione di repliche di aerei funzionanti. L’associazione partecipa regolarmente a meeting aerei, presentando modelli rari di aerei storici, dai caccia della prima e seconda guerra mondiale a moderni aerei a reazione. La passione dei membri per l’aeronautica si traduce in dimostrazioni spettacolari e nella condivisione di conoscenze con il pubblico.

Calendario degli eventi 2026-2027

Il club ha in programma una serie di eventi entusiasmanti per la stagione 2026-2027, tra cui giornate dedicate agli Warbirds, competizioni di volo acrobatico per grandi modelli e altre attività coinvolgenti. Ogni evento rappresenta un’opportunità per i membri di mettersi alla prova e di condividere la loro passione con gli altri. Gli eventi saranno aperti a tutti i membri registrati e si svolgeranno durante i weekend, creando un’atmosfera di comunità e collaborazione.

Il MAB è aperto ai suoi membri ogni giorno della settimana, dalle 8:00 alle 19:00. È consigliabile visitare il campo durante il fine settimana e chiedere informazioni a un membro del comitato, che sarà disponibile a condividere dettagli sulle attività e sull’aeromodellismo.