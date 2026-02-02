Giorno del Ricordo: Eventi e Iniziative per Celebrare e Mantenere Viva la Memoria

Il Giorno del Ricordo rappresenta un'importante opportunità per riflettere sulle sofferenze e le esperienze degli italiani a seguito della Seconda Guerra Mondiale. Questa commemorazione non solo onora la memoria delle vittime, ma promuove anche una maggiore consapevolezza storica e culturale riguardo a questo periodo cruciale.

Il 10 febbraio rappresenta un momento di riflessione e commemorazione in Italia, conosciuto come il Giorno del Ricordo. Questa giornata è dedicata a ricordare le tragiche vicende relative alle foibe e all’esodo forzato di migliaia di italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia durante il secondo dopoguerra.

La storia di quei luoghi e delle persone che vi abitavano è segnata da un dolore profondo, che merita di essere mantenuto vivo nella memoria collettiva.

Tra il 1943 e il 1945, numerosi italiani trovarono la morte in circostanze atroci. Circa 350.000 esuli furono costretti a lasciare le loro case, i loro cari e le loro tradizioni per sfuggire a violenze e persecuzioni. Riconoscere questi eventi è fondamentale per comprendere la complessità della nostra storia.

Iniziative e mostre per commemorare il ricordo

Per onorare il Giorno del Ricordo, molte città italiane organizzano eventi e mostre. Un esempio è la mostra intitolata “Fascismo, foibe, esodo”, che si terrà dal 5 al 16 febbraio 2026 presso il Centro Civico Agorà di Arese. Questa iniziativa è curata da Bruno Enriotti, direttore della Fondazione Memoria della Deportazione, e si avvale della collaborazione di Angelo Ferranti.

Dettagli della mostra

Attraverso una serie di dieci pannelli espositivi, la mostra offre una panoramica dettagliata degli eventi del Novecento, combinando un rigoroso approccio documentaristico con una cartografia storica di grande impatto. L’ingresso è libero durante gli orari di apertura della biblioteca, fornendo un’opportunità accessibile per tutti di approfondire la conoscenza su queste vicende storiche.

Testimonianze e incontri educativi

Un altro importante aspetto di questa commemorazione è il coinvolgimento delle nuove generazioni. In occasione del Giorno del Ricordo, si sono svolti incontri significativi, come quello tenuto da Egea Haffner, una testimone diretta degli eventi, presso la Fondazione Edmund Mach a San Michele. Haffner, che ha vissuto in prima persona l’esodo giuliano-dalmata, ha condiviso la sua esperienza con studenti delle scuole superiori, rendendo tangibile il legame tra passato e presente.

Il valore della memoria

Durante l’incontro, Egea Haffner ha sottolineato l’importanza per le scuole di mantenere viva la memoria, affermando: “Le istituzioni scolastiche hanno il compito di far conoscere ai giovani la propria storia e l’identità culturale italiana”. La sua testimonianza ha fatto riflettere gli studenti sull’importanza della memoria collettiva e della responsabilità di trasmettere queste storie alle future generazioni.

La memoria come strumento di educazione

Il Giorno del Ricordo non è solo un momento per ricordare le vittime, ma rappresenta anche un’importante opportunità educativa. Attraverso eventi come quelli organizzati dalla Fondazione Edmund Mach, si cerca di stimolare una riflessione profonda su temi di attualità, come i diritti umani e le conseguenze dei conflitti. In questo contesto, l’educazione alla memoria diventa un valore fondamentale per costruire una società consapevole.

Il Giorno del Ricordo invita a riflettere non solo sulle tragedie passate, ma anche su come queste esperienze possano guidare verso un futuro di pace e rispetto reciproco. È un richiamo a non dimenticare, affinché simili atrocità non si ripetano.