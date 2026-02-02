Due uomini arrestati per abusi online su minori: l’indagine della Polizia svela dettagli choc

Scopri come la Polizia ha smantellato una rete di abusi online su minori grazie a un'indagine approfondita e strategica.

La Polizia di Stato ha recentemente concluso un’importante indagine per combattere lo sfruttamento sessuale dei minori online, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. Questa operazione ha rivelato un sistema complesso di violenza a distanza, noto come live distant child abuse, in cui gli abusi avvenivano tramite videochiamate.

Il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online ha avviato l’inchiesta, scoprendo una rete articolata di contatti e transazioni economiche tra utenti, definiti buyer, e intermediari, noti come trafficker o vendor. Questi ultimi erano responsabili della realizzazione degli abusi direttamente accanto alle vittime, spesso bambini di età molto giovane.

Il meccanismo degli abusi online

Gli abusanti, dopo aver stabilito contatti su piattaforme asiatiche dedicate agli adulti, richiedevano incontri privati in cui venivano negoziati i termini degli abusi. Attraverso pagamenti elettronici, definiti tips, gli utenti acquistavano la possibilità di assistere e controllare le atrocità in tempo reale, mantenendo un profilo basso per evitare controlli finanziari.

Piattaforme e modalità operative

Inizialmente, gli incontri avvenivano su siti pubblici, dove venivano offerti vari servizi, compresi quelli che coinvolgevano minori. Una volta stabilito il contatto, si passava a trattative più riservate, dove le richieste specifiche degli abusi venivano discusse e concordate con i vendor, i quali a loro volta potevano indirizzare gli abusanti verso altri fornitori se non in grado di soddisfare le richieste.

Le vittime e il contesto di sfruttamento

Le vittime di questi abusi provengono spesso da contesti sociali e familiari vulnerabili, rendendole particolarmente suscettibili a sfruttamenti di questo tipo. L’indagine ha inoltre rivelato che alcuni degli utenti coinvolti avrebbero intrapreso viaggi verso paesi asiatici per perpetrare abusi di tipo fisico, noti come hand on.

Collaborazione internazionale e indagini sotto copertura

Il successo dell’operazione è stato possibile grazie a un’intensa attività sotto copertura condotta dal CNCPO e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, supportati da altre strutture operative in Italia. Inoltre, la cooperazione internazionale con agenzie come Homeland Security Investigations e Europol ha svolto un ruolo cruciale nel contrastare la pedopornografia online, facilitando l’accesso a informazioni vitali e consentendo scambi di dati tra le forze dell’ordine.

Le tecniche investigative impiegate hanno incluso metodologie avanzate di de-anonimizzazione, permettendo agli agenti di infiltrarsi in reti di abusanti e di ricostruire i flussi di denaro associati a tali attività illecite. Grazie a queste azioni, sono stati arrestati due uomini, rispettivamente di 47 e 31 anni, nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Altri quattro individui, di età compresa tra i 47 e i 57 anni, residenti in diverse province italiane, sono stati denunciati. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati dispositivi informatici, che ora sono oggetto di approfonditi accertamenti da parte degli inquirenti. Le prove raccolte finora hanno confermato l’esistenza di un’attività illecita ben organizzata e strutturata.

È fondamentale ricordare che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata in sede giudiziaria e che chiunque sia coinvolto deve essere considerato innocente fino a prova contraria.