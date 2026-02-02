Derby Milanese: Renate e Alcione Milano a Confronto – Formazioni e Pronostici Aggiornati

Scopri le ultime notizie e aggiornamenti sul derby milanese tra il Renate e l'Alcione Milano, due squadre protagoniste della Serie C. Rimani aggiornato su statistiche, analisi e risultati di questo entusiasmante incontro calcistico.

Il 24esimo turno di Serie C si apre con una sfida attesa dai tifosi milanesi: il derby tra Renate e Alcione Milano, che si giocherà lunedì 2 febbraio alle 20:30. Entrambe le formazioni cercano punti cruciali per le loro ambizioni playoff, in una partita che promette intensità e spettacolo.

Situazione attuale delle squadre

Il Renate, guidato dal tecnico Luciano Foschi, si trova attualmente in zona playoff, nonostante una recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Latina, che ha inflitto una sconfitta di 2-1 ai nerazzurri. Questa situazione rappresenta un campanello d’allarme, ma la squadra ha dimostrato di avere la forza per riprendersi e continuare a lottare per obiettivi ambiziosi.

Dall’altro lato, l’Alcione Milano, sotto la guida di Marco Cusatis, ha vissuto un periodo di grande forma, con tre vittorie nelle ultime quattro partite. Il culmine di questa serie positiva è stato il clamoroso 5-0 inflitto alle Dolomiti Bellunesi. Questo risultato ha galvanizzato la squadra, che ora si presenta al derby con rinnovata fiducia e determinazione.

Le formazioni probabili

Le formazioni attese per il match vedono il Renate schierarsi con:

Alessandro Rossi (portiere)

(portiere) Corrado Riviera , Riccardo Ori , Jonathan Spedalieri (difensori)

, , (difensori) Filippo Vesentini , Francesco Vassallo , Andrea Delcarro (centrocampisti)

, , (centrocampisti) Michele Cali, Endri Muhameti, Ottar Magnus Karlsson(attaccanti)

Per l’Alcione Milano, si prevede una formazione composta da:

Federico Agazzi (portiere)

(portiere) Filippo Bertolotti , Filippo Pirola , Armando Miculi (difensori)

, , (difensori) Giulio Scuderi , Mattia Muroni , Giorgio Galli (centrocampisti)

, , (centrocampisti) Kevin Bright, Fabio Morselli, Jonathan Pitou(attaccanti)

Le formazioni definitive saranno confermate circa un’ora prima del fischio d’inizio, ma quelle indicate offrono un’idea chiara delle forze in campo.

Analisi del match e pronostici

Con entrambe le squadre in lotta per i playoff, ci si aspetta un match equilibrato e combattuto. Attualmente, il Renate ha mostrato difficoltà nel gioco casalingo, avendo subito quattro sconfitte e concesso dodici gol in undici partite, mentre ha evidenziato maggiore solidità in trasferta. Al contrario, l’Alcione ha saputo esprimere un gioco più incisivo, specialmente nelle ultime uscite.

La storia recente tra queste due formazioni non ha mai visto un segno 1, il che fa pensare a un possibile pareggio. Inoltre, i precedenti sono stati caratterizzati da pochi gol, suggerendo un under 2.5 come esito probabile. Le quote attuali dei bookmaker indicano un’alta probabilità di un match con meno di tre gol, con valori che si attestano attorno a 1.50.

Impatto sui playoff

Questa partita non è solo un derby, ma rappresenta un crocevia per le ambizioni di entrambe le squadre. Un successo potrebbe lanciare il Renate verso una posizione più sicura nella zona playoff, mentre per l’Alcione sarebbe un ulteriore passo avanti in un campionato che sta regalando molte soddisfazioni ai suoi tifosi. L’attesa per il match è palpabile e i sostenitori sono pronti a sostenere i propri beniamini in questo incontro cruciale.

Il derby di Milano tra Renate e Alcione Milano si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di calcio. La tensione, le emozioni e la voglia di vincere renderanno questa sfida memorabile, contribuendo a rendere il campionato ancora più avvincente.