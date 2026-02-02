Aggiornamenti sul processo per l’omicidio di Fabio Ravasio a Busto Arsizio

Il processo per l'omicidio di Fabio Ravasio si arricchisce di nuove testimonianze e cambiamenti legali.

La mattinata del 2 febbraio ha visto un’importante udienza presso la Corte d’Assise del Tribunale di Busto Arsizio, dove si sta svolgendo il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio. L’uomo, 52enne di Parabiago, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto mentre tornava a casa in bicicletta il 9 agosto.

L’udienza ha portato alla luce alcuni sviluppi significativi, nonostante l’atmosfera generale sia rimasta relativamente stabile.

Nuovo avvocato per la compagna della vittima

Un cambiamento rilevante è stato l’avvicendamento dell’avvocato difensore di Adilma Pereira Carneiro, compagna della vittima e accusata di essere la mente dell’omicidio insieme ad altre otto persone. Nella precedente udienza, Adilma aveva trascorso quasi nove ore a testimoniare, accusando l’amante Massimo Ferretti e smentendo le dichiarazioni del figlio Igor Benedito, il quale aveva precedentemente ammesso di aver guidato l’auto coinvolta nell’incidente sotto pressione. L’avvocato Mattia Fontanesi ha sostituito Edoardo Rossi, portando con sé anche l’avvocato Denise Pedrali, già difensore della Pereira.

Testimonianza della vicina di casa

Un momento chiave dell’udienza è stata la testimonianza di Maria Paradiso, una vicina di casa di Adilma. Paradiso ha raccontato che, nella serata del tragico evento, Adilma era visibilmente sconvolta, urlando in strada. I figli di Paradiso, allora minorenni, hanno cercato di aiutare Adilma, assistendola nel reperire un passaggio per l’ospedale attraverso l’intervento di un altro vicino. Questa testimonianza ha messo in evidenza la difficoltà emotiva della Pereira in quel momento critico.

Interrogatorio di un’amica di Adilma

Successivamente, l’udienza ha visto l’intervento dell’avvocato Alessandra Diani, che ha conosciuto Adilma durante un incontro legato a una causa di divorzio. Diani ha dichiarato di non aver mai assunto formalmente un incarico per la difesa della Pereira, ma ha confermato che Adilma aveva espresso interesse a discutere questioni legali di sua pertinenza. Inoltre, ha accennato a un possibile coinvolgimento di Ferretti, già assistito dall’avvocato Diani, che aveva una relazione con Adilma.

Documentazione e chat acquisite

Durante l’udienza, la Corte ha acquisito nuove prove, tra cui le conversazioni scambiate tra Fabio Ravasio e Adilma, e le chat con il vigile Andrea Conti, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio, ma non di omicidio. Questi documenti potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla dinamica del caso e sul ruolo di ciascun coinvolto.

Prossimi sviluppi nel processo

Il processo riprenderà lunedì prossimo alle 9, con un programma ricco di testimonianze che si concentreranno sulle difese di Ferretti e Benedito. Questo susseguirsi di testimonianze potrebbe rivelare ulteriori elementi chiave per comprendere la verità dietro la tragica morte di Ravasio e le responsabilità di ciascun accusato.