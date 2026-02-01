Novità e Attività dell’Associazione Solidarietà Anni Verdi a Pregnana: Scopri di più!

L'Associazione Solidarietà Anni Verdi di Pregnana è lieta di annunciare il rinnovo delle cariche sociali e una serie di eventi dedicati al benessere della comunità. Unisciti a noi per partecipare a iniziative che promuovono la salute, la coesione sociale e il coinvolgimento attivo dei cittadini. Non perdere l'opportunità di contribuire al miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio!

Con l’inizio del nuovo anno, l’associazione Solidarietà Anni Verdi di Pregnana si prepara a intraprendere un percorso ricco di iniziative pensate per la comunità locale. Il gruppo, attivo nella gestione del centro anziani, ha recentemente rinnovato le proprie cariche e ha messo in cantiere una serie di eventi che promettono di coinvolgere i cittadini.

Rinnovo delle cariche e nuovi membri

Lo scorso 13 gennaio, si è tenuta l’assemblea annuale che ha visto il presidente uscente, l’ex sindaco Primo Mauri, riconfermato nel suo ruolo. Accanto a lui, sono stati nominati i nuovi vicepresidenti, Anna Maria Colombo e Gianbortolo Conti, mentre Maria Angela Checchi assume il compito di segreteria. Il consiglio direttivo si arricchisce di nomi noti come Marina Baggio, Roberto Boscolo, e Carmela Franchino, tra gli altri. Non mancano i revisori dei conti, il cui gruppo è composto da Almerina Antonioli, Ernesto Baggini e altri, assicurando così un’attenta gestione delle risorse.

Un team al servizio della comunità

Il nuovo consiglio direttivo si pone come obiettivo principale quello di promuovere un ambiente accogliente e stimolante per gli anziani e per tutti i membri della comunità. Grazie alla passione e all’impegno dei suoi membri, l’associazione mira a rafforzare i legami sociali e a migliorare la qualità della vita degli utenti del centro.

Eventi in programma

Il calendario degli eventi è già ricco di appuntamenti interessanti. Il primo di questi è il Pranzo d’inverno, che si terrà l’8 febbraio. Questo incontro non solo offrirà un momento di convivialità, ma contribuirà anche al progetto “Paniere della solidarietà” del Comune, destinando una parte del ricavato a questa iniziativa benefica.

Attività ricreative e corsi formativi

A partire da febbraio, l’associazione prevede una serie di uscite e soggiorni che si estenderanno fino a settembre. Tra le proposte, ci saranno anche feste al centro anziani, con un evento di Carnevale in programma il 21 dello stesso mese. Inoltre, è previsto un laboratorio di sartoria che partirà il 2 febbraio, aperto a tutti e gratuito, per stimolare la creatività e il senso di comunità tra i partecipanti.

Con queste iniziative, l’associazione Solidarietà Anni Verdi di Pregnana si conferma come un punto di riferimento fondamentale per gli anziani e per tutti coloro che desiderano partecipare a una rete di solidarietà e supporto reciproco.