Olimpia Milano Trionfa su Milano3 nel Primo Turno dei Playoff Under 17

L'Olimpia Milano conquista una vittoria decisiva contro Milano3, avanzando con determinazione nei playoff Under 17.

Il primo turno dei playoff Under 17 ha visto l’Olimpia Milano dominare la partita contro Milano3, con un punteggio finale di 122-60. La squadra milanese, che ha mantenuto una striscia vincente impressionante durante la stagione, ha dimostrato la propria superiorità fin dai primi minuti di gioco.

Un inizio travolgente per l’Olimpia

La partita è iniziata con un ritmo frenetico, in cui l’Olimpia ha subito fatto sentire il proprio peso fisico e atletico. Nei primi sei minuti, la squadra di Milano3 ha faticato a trovare il giusto ritmo, riuscendo a segnare solo 4 punti contro i 23 messi a segno dai padroni di casa. Nonostante i tiri ben costruiti, il ferro ha respinto più di una conclusione, limitando le possibilità di Milano3.

Resistenza nel secondo quarto

Il secondo quarto ha visto un’Olimpia Milano determinata a non concedere spazi agli avversari. Grazie a contropiedi veloci e a una solida difesa, i ragazzi di coach Pozzi hanno messo in difficoltà Milano3. Dopo una pausa strategica, la squadra avversaria ha mostrato segnali di ripresa, ma il punteggio all’intervallo era già di 70-24.

Una reazione nel terzo quarto

Nel terzo periodo, Milano3 ha finalmente trovato un po’ di ritmo. Con un parziale di 14-4, i Massicci hanno dimostrato di non essere disposti a cedere facilmente. La fisicità e l’intensità del gioco hanno dato una scossa alla squadra, consentendo di recuperare parte dello svantaggio. Tuttavia, l’ingresso dalla panchina di alcuni giocatori dell’Olimpia ha riportato il controllo della partita, con il terzo quarto che si è chiuso sul 90-42.

Un finale di partita in salita

Con l’ultimo quarto, la stanchezza ha iniziato a farsi sentire. Milano3 ha faticato a mantenere il ritmo e a trovare soluzioni offensive, mentre l’Olimpia ha continuato a segnare, approfittando della propria altezza e fisicità nel pitturato. Nonostante le due triple messe a segno da Milano3 nel finale, il risultato non è mai stato in discussione e la partita si è chiusa con un punteggio di 122-60.

Analisi della vittoria e prospettive future

Questa vittoria per l’Olimpia Milano rappresenta un passo importante nei playoff, confermando la loro forza e determinazione. La squadra ha mostrato un gioco corale e una difesa solida, elementi chiave per affrontare le prossime sfide. Il prossimo incontro si preannuncia interessante, poiché l’Olimpia si prepara a incontrare nuovi avversari nei quarti di finale.

La vittoria degli Under 17 rappresenta solo una delle numerose buone notizie che giungono dalle giovanili dell’Olimpia Milano. Queste formazioni continuano a dimostrare un vivaio ricco di talento e un potenziale significativo per il futuro. L’impegno e i successi dei giovani atleti costituiscono un segnale positivo per il club e per i suoi sostenitori, confermando la solidità del progetto sportivo dell’Olimpia.