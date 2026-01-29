Milano: Incendio in Palazzo Abbandonato, Quattro Senzatetto Salvati

Un incendio in un edificio abbandonato a Milano ha rappresentato un serio pericolo per quattro persone senza fissa dimora. Tuttavia, grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, è stato possibile evitare conseguenze tragiche e garantire la sicurezza dei coinvolti.

Un grave incendio è divampato in un edificio in stato di abbandono situato in via dei Giovi, al confine tra Milano e Cormano. L’episodio ha catturato l’attenzione delle forze di emergenza, poiché quattro senza tetto sono rimasti intrappolati al secondo piano dell’immobile.

Fortunatamente, grazie alla pronta reazione dei vigili del fuoco, tutti sono stati salvati in tempo.

La dinamica dell’incendio

Le fiamme sono scoppiate per ragioni ancora da chiarire, sorprendendo i presenti all’interno della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, è emerso che le persone soccorse avevano trovato rifugio nell’edificio, utilizzato da alcuni giorni come riparo temporaneo. I vigili del fuoco di Milano sono stati allertati e sono giunti sul posto con cinque mezzi, pronti ad affrontare l’emergenza.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, giunti prontamente, hanno affrontato un incendio che aveva già raggiunto il secondo piano dell’edificio. Questa situazione ha reso impossibili le uscite di sicurezza per le persone senza fissa dimora. Con grande professionalità, i pompieri hanno organizzato un’operazione di salvataggio, recuperando quattro uomini, tutti in condizioni fisiche stabili nonostante l’esposizione al fumo e al calore.

La situazione post-incendio

Dopo aver messo in sicurezza le persone intrappolate, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Successivamente, hanno proceduto alla bonifica dell’area. La struttura, già pericolante a causa del suo stato di abbandono, è stata oggetto di controlli approfonditi per garantire l’assenza di ulteriori rischi.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incendio è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato indagini per determinare le cause del rogo. L’area è stata temporaneamente isolata per facilitare le operazioni di soccorso e di investigazione. Il sindaco di Cormano ha espresso gratitudine per l’intervento tempestivo delle forze di emergenza, sottolineando l’importanza di una rapida risposta in situazioni critiche.

In un contesto urbano in cui gli edifici abbandonati possono rappresentare un pericolo, è fondamentale prestare attenzione alle condizioni di sicurezza delle strutture e alle persone che vi trovano rifugio. La comunità si trova ad affrontare una problematica complessa, evidenziata da questo episodio, e sarà necessario un intervento coordinato per gestire situazioni simili in futuro.