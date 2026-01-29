La comunità di Varese piange Giorgio de Wolf, architetto e politico

Un addio a Giorgio de Wolf, architetto e politico che ha dedicato la vita al servizio della comunità di Varese.

La città di Varese si trova ad affrontare una grande perdita con la scomparsa di Giorgio de Wolf, un architetto di grande talento e un noto esponente della politica locale. De Wolf ha rappresentato un punto di riferimento per il centrodestra e ha ricoperto ruoli rilevanti in diverse istituzioni, lasciando un segno indelebile nel panorama politico del territorio.

La carriera di Giorgio de Wolf

La vita professionale e politica di Giorgio de Wolf è stata indissolubilmente legata a Forza Italia. Il suo impegno come Segretario Provinciale lo ha portato a ricoprire la carica di Vicepresidente della Provincia di Varese, dove ha messo in campo le sue competenze tecniche e politiche per il bene della comunità. Questa combinazione di conoscenze ha permesso a de Wolf di affrontare le sfide amministrative con una visione pragmatica e innovativa.

Ruoli e responsabilità

Durante la sua carriera, de Wolf ha svolto anche il ruolo di vicesindaco e assessore nel comune di Varese, sotto la direzione di Attilio Fontana. La sua presenza è stata fondamentale non solo per le decisioni politiche, ma anche per la gestione quotidiana delle problematiche locali. Inoltre, ha ricoperto incarichi in Provincia durante la presidenza di Marco Reguzzoni, dove ha continuato a contribuire attivamente alla crescita del territorio.

Il ricordo di un leader

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità. Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato, sottolineando l’importanza di Giorgio de Wolf come amico e membro attivo del partito. Queste parole evidenziano non solo la sua rilevanza politica, ma anche il suo carattere umano e la sua passione nel servire la collettività.

Tributi e testimonianze

Numerosi colleghi e amici hanno voluto ricordare de Wolf per la sua signorilità e il suo approccio umano alla politica. Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia, ha condiviso il suo ricordo di anni di collaborazione, esprimendo ammirazione per le sue qualità professionali e personali. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Funerali e commemorazione

I funerali di Giorgio de Wolf si svolgeranno il 29 gennaio , alle ore 11, presso la Chiesa Parrocchiale di Casciago. Questo evento rappresenterà un momento di raccoglimento per la città, permettendo a colleghi, amici e familiari di rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia politica e sociale di Varese. Sarà un’occasione per riflettere sull’eredità che de Wolf lascia e sul suo impatto duraturo nella comunità.