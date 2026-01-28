Incendio in un palazzo abbandonato: i vigili del fuoco salvano quattro senzatetto

Quattro persone senza fissa dimora sono state salvate dai vigili del fuoco a seguito di un incendio scoppiato in un edificio abbandonato.

Un grave incendio è scoppiato in un edificio abbandonato situato in via dei Giovi, al confine tra Milano e Cormano. Questo stabile, che era diventato un rifugio per alcuni senzatetto durante le fredde notti invernali, si è trasformato in una trappola mortale quando le fiamme sono divampate, intrappolando quattro persone al secondo piano.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo il secondo piano e bloccando ogni via di fuga per gli occupanti. Fortunatamente, l’allerta è stata lanciata in tempo, attivando l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Milano, che si sono recati sul posto con cinque mezzi di soccorso.

Intervento dei vigili del fuoco

La risposta dei vigili del fuoco è stata tempestiva ed efficace. Nonostante le difficoltà create dal denso fumo che riempiva l’edificio, le squadre sono riuscite a raggiungere i senzatetto intrappolati e a metterli in sicurezza. La loro prontezza ha evitato conseguenze potenzialmente tragiche, permettendo di estrarre le quattro persone incolumi dall’edificio in fiamme.

Salvataggio e assistenza

Dopo essere stati tratti in salvo, le quattro persone sono state affidate al personale del 118 per ricevere le necessarie cure mediche. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato ferite gravi, nonostante la pericolosità della situazione in cui si trovavano. Questo esito positivo ha rappresentato un grande sollievo per i soccorritori e per le persone coinvolte.

Indagini e bonifica dell’area

Una volta domato il rogo, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica dell’area, per garantire che non ci fossero ulteriori rischi. La Polizia di Stato è intervenuta per condurre indagini sull’origine dell’incendio. Al momento, le cause sono ancora in fase di accertamento, ma l’edificio era noto per essere frequentato da persone in cerca di riparo.

Le autorità stanno lavorando per stabilire i dettagli della dinamica dell’incendio e valutare le condizioni strutturali dell’edificio. Questo episodio evidenzia non solo i rischi insiti nella vita di strada, ma anche la necessità di trovare soluzioni sostenibili per le persone senza fissa dimora, che spesso si trovano ad affrontare situazioni di grave vulnerabilità.

Un problema sociale da affrontare

Il fenomeno dei senzatetto è una questione complessa e multifattoriale che richiede l’attenzione della società. In situazioni di emergenza come questa, è fondamentale che le istituzioni e le organizzazioni del settore sociale collaborino per offrire supporto e assistenza a coloro che si trovano in difficoltà. Gli incendi negli edifici abbandonati sono solo uno dei tanti rischi che i senzatetto devono affrontare quotidianamente, e la loro sicurezza dovrebbe essere una priorità collettiva.