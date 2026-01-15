Arrestato l’autore del tentato omicidio di un imprenditore cinese a Milano: i dettagli dell’operazione

Arrestato in Toscana l'autista coinvolto nel tentato omicidio di un imprenditore cinese a Milano, mentre le indagini proseguono senza sosta.

Il 25, un imprenditore cinese è stato vittima di un tentato omicidio a Milano, in via Marsala. Grazie a un intervento tempestivo, la vittima è riuscita a salvarsi. Le indagini avviate dalla Polizia di Stato hanno messo in luce un intrigo criminale complesso, che ha portato all’arresto di vari individui coinvolti nell’aggressione.

Gli arresti e le indagini

Le forze dell’ordine hanno recentemente arrestato un terzo individuo, identificato come l’autista che avrebbe facilitato la fuga dei due esecutori materiali del crimine. Questo arresto è avvenuto in Toscana, a Prato, e segue quello di due cittadini cinesi già detenuti per il tentato omicidio. Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno rivelato dettagli significativi riguardanti l’accaduto.

Il ruolo dell’autista

Il soggetto arrestato, che ha ricoperto il ruolo di autista, è accusato di aver svolto una funzione chiave nel piano di fuga, assicurando l’allontanamento immediato dei colpevoli dopo l’aggressione. A, gli agenti della Squadra Mobile avevano già arrestato i due autori materiali dell’agguato, di età rispettivamente di 45 e 47 anni, i quali avevano atteso pazientemente la vittima per diverse ore.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riportato dalle indagini, gli aggressori hanno seguito l’imprenditore fino al suo rientro a casa, preparandosi a un attacco mirato. Una volta identificato, hanno tentato di colpirlo, ma la vittima è riuscita a fuggire in extremis. Durante l’assalto, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha ferito l’imprenditore, ma fortunatamente in modo non letale.

Ricerche del mandante

Nel corso delle indagini, è emerso che l’aggressione era stata commissionata e un altro uomo, ritenuto il mandante, è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. Secondo le informazioni raccolte, l’operazione sarebbe stata pianificata e finanziata, con un pagamento effettuato per garantire l’esecuzione del crimine. La Polizia sta analizzando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e le tracce elettroniche lasciate dai dispositivi utilizzati dagli indagati per ricostruire in modo dettagliato l’intera vicenda.

Sviluppi futuri

Il caso è ancora in fase di indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata attraverso un processo legale. La comunità cinese a Milano è in attesa di sviluppi, sperando che la giustizia venga fatta. Le autorità stanno lavorando incessantemente per portare alla luce tutti gli aspetti di questo grave episodio di violenza, mentre la sicurezza nella capitale economica italiana rimane una priorità assoluta.