Successo della III edizione della mostra ‘La Via dei Presepi’ a Canegrate: Un Viaggio tra Tradizione e Arte

Il 11 gennaio, l’Aula Consiliare di Canegrate ha ospitato la cerimonia conclusiva della terza edizione della mostra ‘La Via dei Presepi’. Questo evento, promosso dal Gruppo Il Presepio, ha presentato 32 opere artistiche dedicate alla natività, visitabili dall’8 dicembre fino al 6 gennaio. L’iniziativa ha unito tradizione e creatività, attirando visitatori da diversi comuni.

Premiazioni e riconoscimenti

La mostra ha registrato un grande successo, con circa mille voti espressi sia online che presso Palazzo Visconti. I presepi, esposti sia all’aperto che all’interno del palazzo, hanno attirato l’attenzione di molti visitatori, grazie anche alla presenza di opere di artisti locali che hanno arricchito l’evento con dipinti ispirati alla natività.

Il contributo delle associazioni e degli artisti

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Il Gelso APS, sono stati realizzati effetti di illuminazione che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva. La giuria, composta da esperti del settore come Carlo Massimiliano Colombo e Flaminia Baroffio, ha valutato i presepi in base a diverse categorie, premiando non solo il presepe più votato, ma anche varianti artistiche e di fantasia.

I vincitori della mostra

Tra i premiati, spicca il premio della giuria critica, un’opera del pittore Primo Guanziroli, conferito a Meraviglia Angelo per un presepe artigianale che ha colpito per la sua composizione e la cura nei dettagli. Un altro riconoscimento, il premio social, è andato al gruppo Punti in chiacchiera, che ha ricevuto una targa dal Comune di Canegrate, accompagnata da un pannello sferruzzato a mano.

Le categorie premiate

Numerosi artisti hanno ricevuto riconoscimenti in diverse categorie. Casero Vittorio è stato premiato per il suo presepe d’artista, mentre Matteo Pederiva ha trionfato nella categoria dei presepi tradizionali. Ulteriori premi sono stati assegnati a Calì Irene e Marra Annibale per i presepi di fantasia, e a Gianfranco Antonioli e OMI nella categoria giovani.

Altri riconoscimenti sono andati a: Scuola Infanzia Gajop per il presepe di gruppo, Angela Calcaterra per il presepe naif, Patrizia De Longis per il presepe di coinvolgimento, e Antonio Marini per i presepi in miniatura. Fiorella Carrera ha ricevuto il premio per le abilità manuali.

Ringraziamenti

Oltre ai premi, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e un omaggio per chi non ha vinto. Durante l’evento, è stato esposto un diorama realizzato dal presepista Carlo M. Colombo, molto apprezzato dal pubblico. È importante sottolineare il contributo fondamentale della famiglia Guanziroli, del Comune di Canegrate e delle attività commerciali locali che hanno supportato l’iniziativa.