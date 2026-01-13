Scopri il Truck della Salute: Screening Gratuiti a Milano e in Valtellina!

Scopri come il Truck della Salute offre screening gratuiti a Milano e in Valtellina. Approfitta di questa opportunità per migliorare il tuo benessere e ricevere servizi sanitari di qualità senza alcun costo. Unisciti a noi per promuovere la salute e la prevenzione!

Con l’approssimarsi delle Olimpiadi e Paralimpiche di Milano-Cortina, un’iniziativa innovativa si prepara a fare tappa in diverse località del nostro territorio. Il Truck della salute, un veicolo di 11 metri completamente ristrutturato, sarà operativo dal 16 gennaio per offrire screening gratuiti ai cittadini adulti di Milano e della Valtellina.

Questo progetto rappresenta una collaborazione unica tra l’Ospedale Niguarda, i Vigili del Fuoco e l’ASST Valtellina e Alto Lario. L’obiettivo è quello di portare la prevenzione direttamente nella comunità, con un’attenzione particolare alla salute pubblica in un periodo così significativo per la nostra regione.

Le tappe del truck e i servizi offerti

Il truck farà sosta in cinque località nei giorni stabiliti, permettendo ai residenti di ricevere assistenza sanitaria senza alcun costo. Le città coinvolte sono Milano, Sondrio, Sondalo, Bormio e Livigno, con orari di operatività dalle 10:00 alle 18:00.

Orari e località

Di seguito il calendario delle fermate:

Milano: 16 gennaio (Piazzale ingresso Ospedale Niguarda)

16 gennaio (Piazzale ingresso Ospedale Niguarda) Sondrio: 19 gennaio (Piazza Campello)

19 gennaio (Piazza Campello) Sondalo: 21 gennaio (Via Verdi)

21 gennaio (Via Verdi) Bormio: 23 gennaio (Piazza V Alpini)

23 gennaio (Piazza V Alpini) Livigno:25 gennaio (Parcheggio zona Acquagranda)

Durante queste soste, gli utenti avranno la possibilità di sottoporsi a screening cardiometabolici, che includeranno valutazioni in ambito cardiologico, reumatologico, diabetologico, urologico e nutrizionale. Inoltre, esperti forniranno consulenze relative a patologie specifiche legate alla medicina in alta quota.

Importanza della prevenzione e del supporto medico

Ogni screening prevede l’uso di strumenti e questionari validati per una valutazione accurata dei rischi legati agli stili di vita e ai fattori di rischio individuali. Al termine del processo, i partecipanti riceveranno un fascicolo sanitario personale con tutte le informazioni raccolte, compresi i referti e il livello di rischio associato a ciascun ambito esaminato.

Accesso alle consulenze specialistiche

In caso di necessità di ulteriori approfondimenti, sarà possibile discutere direttamente con gli specialisti presenti, che forniranno indicazioni diagnostiche e terapeutiche in base ai risultati degli screening.

Per accedere a questo servizio, è consigliata la prenotazione tramite l’app Appycare dell’Ospedale Niguarda, disponibile su App Store e Google Play. Tuttavia, è possibile anche presentarsi direttamente, sebbene le prenotazioni abbiano la priorità.

Un progetto di collaborazione e legacy olimpica

Il direttore generale dell’Ospedale Niguarda, Alberto Zoli, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa come parte della legacy olimpica, evidenziando la sinergia tra diversi enti e istituzioni. “Questo progetto non solo offre un servizio essenziale alla comunità, ma rappresenta anche un esempio di collaborazione tra diversi attori sociali e sanitari”, ha dichiarato Zoli.

Il dirigente dei Vigili del Fuoco di Milano, Edoardo Cavalieri d’Oro, ha aggiunto che l’iniziativa segue le esperienze precedenti nel campo della salute pubblica, dimostrando un impegno continuo nel rafforzare il legame tra i servizi di emergenza e il settore sanitario. La disponibilità dei sindaci delle località coinvolte ha agevolato l’allestimento del truck, garantendo un facile accesso ai servizi offerti.

