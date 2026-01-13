Olimpia Milano Trionfa su Napoli nel Lunedì Sera di Basket

Milano trionfa in un'intensa sfida contro il Napoli, grazie a una prestazione straordinaria di Brooks.

Nella serata di lunedì, l’Olimpia Milano ha affrontato la Gevi Napoli in un match emozionante che ha chiuso il girone d’andata del campionato di Serie A. La squadra meneghina ha vinto con un punteggio di 77-71, conquistando così la sesta vittoria consecutiva in campionato. La prestazione di Armani Brooks è stata determinante, con 20 punti all’attivo, che hanno spinto l’Olimpia verso il successo.

Analisi della partita

Il match ha avuto un avvio complicato per gli ospiti, con Napoli che ha preso subito il comando, segnando i primi punti. Milano ha faticato a trovare il ritmo iniziale, chiudendo il primo quarto sotto di otto punti (23-15). Tuttavia, nella seconda frazione, gli uomini di coach Poeta hanno iniziato a recuperare terreno, mostrando un gioco più incisivo. Il punteggio all’intervallo era di 38-32 per Napoli, con i partenopei che mantenevano un leggero vantaggio.

Le performance individuali

Tra i giocatori di Napoli, Flagg si è distinto con 21 punti e 7 rimbalzi, dimostrandosi l’elemento più pericoloso della squadra. Tuttavia, non è riuscito a portare la sua squadra alla vittoria. Croswell ha contribuito con una doppia-doppia, mentre Mitrou-Long ha avuto una serata difficile, accusando 4 palle perse e un tiro non particolarmente efficace.

Per l’Olimpia, oltre a Brooks, anche Zach LeDay ha fornito un apporto importante, chiudendo con 16 punti e 9 rimbalzi. Anche Shields ha dato il suo contributo con 14 punti e 4 assist, dimostrandosi attivo in ogni fase del gioco. La squadra ha mostrato grande resilienza, riuscendo a ribaltare le sorti della partita nella seconda metà.

Strategie e adattamenti

Nel secondo tempo, Milano ha modificato il proprio approccio, aumentando l’intensità difensiva e migliorando le percentuali al tiro. Questo cambiamento ha permesso alla squadra di recuperare e prendere il comando, con un parziale significativo che ha portato la squadra in vantaggio. I punti di Brooks hanno avuto un ruolo cruciale in questo, poiché ha segnato in momenti chiave, mantenendo alta la tensione e la concentrazione della squadra. La sua capacità di trovare il canestro nei momenti decisivi ha dimostrato la sua leadership.

Il finale emozionante

Con un finale serrato, Napoli ha tentato di riprendersi, ma Milano ha mantenuto il controllo. I liberi di LeDay e le triple di Ellis hanno chiuso i conti, dando all’Olimpia un vantaggio che non è più stato messo in discussione. Il punteggio finale di 77-71 conferma non solo la vittoria, ma anche la crescita della squadra meneghina nel corso della stagione, che ora punta a obiettivi ambiziosi.

Questa vittoria rappresenta un passo importante per l’Olimpia Milano, che continua il suo cammino verso la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Con una squadra sempre più coesa e performante, i meneghini si preparano ad affrontare le prossime sfide con fiducia e determinazione.