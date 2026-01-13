Commemorazione di Nicolò Savarino: Un Impegno per la Sicurezza e il Futuro di Milano

La commemorazione di Nicolò Savarino sottolinea l'importanza di tutelare le forze dell'ordine mediante un sistema di giustizia più rigoroso e incisivo.

Questa mattina, Milano ha reso omaggio a Nicolò Savarino, un agente della Polizia Locale tragicamente scomparso nel 2012, mentre svolgeva il suo dovere. La cerimonia si è tenuta nel parco a lui dedicato in via Livigno, un momento di profonda riflessione per la comunità e per tutti coloro che operano nella sicurezza pubblica.

Il ricordo di un eroe

Nicolò Savarino, il 12 gennaio 2012, è stato colpito e ucciso da un suv guidato da un giovane all’epoca minorenne, Remi Nikolic, che non si era fermato all’alt per la polizia. La sua morte ha scosso profondamente la città, lasciando un vuoto incolmabile tra i colleghi e i familiari. A distanza di anni, il dolore della perdita continua a farsi sentire, come testimoniato dal fratello Carmelo, che ha partecipato alla commemorazione con un forte senso di delusione verso la giustizia.

Le parole del fratello

Carmelo Savarino ha espresso il suo disappunto riguardo alla gestione del caso di suo fratello. Ha dichiarato: “Mio fratello è uscito per andare al lavoro e non è più tornato. Ci sono troppe persone che hanno perso la vita per nulla.” La sua testimonianza ricorda l’individuo che era Nicolò e sottolinea l’importanza del rispetto per chi lavora per la sicurezza della comunità.

La cerimonia di commemorazione

La commemorazione, svoltasi alle 11, ha visto la partecipazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il sindaco ha ribadito l’importanza di migliorare le misure di sicurezza e la severità delle pene per chi commette atti violenti contro le forze dell’ordine. Sala ha evidenziato che, nonostante gli sforzi in termini di formazione degli agenti, i rischi restano elevati e che è necessario fare di più per garantire la loro sicurezza.

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di un sistema di giustizia più rigoroso, affermando: “Se una persona ha un foglio di via, deve essere eseguito il rimpatrio. Non possiamo permettere che atti di violenza, come quello subito da Savarino, ricevano pene così lievi.” Queste parole hanno risuonato con forza durante la commemorazione, evidenziando un chiaro appello per una giustizia più equa.

Un concerto in memoria

Nel pomeriggio si è svolto un concerto dedicato a Nicolò Savarino presso il Civico tempio di San Sebastiano, in via Torino. La Banda della Polizia Locale ha eseguito brani in onore dell’agente, offrendo un momento di celebrazione della vita e del servizio che Savarino ha dedicato alla sua città. La musica ha rappresentato un modo per unire la comunità nel ricordo di un eroe che ha sacrificato la propria vita per la sicurezza degli altri.

Il messaggio di speranza

La commemorazione ha rappresentato non solo un momento di lutto, ma anche un’opportunità per riflettere su come migliorare la sicurezza nella città. Le dichiarazioni di Carmelo Savarino e del sindaco Sala hanno sottolineato l’importanza di proteggere chi lavora in prima linea e di garantire che chi commette crimini riceva pene adeguate. Si tratta di un invito a unire le forze per costruire un futuro più sicuro per tutti.