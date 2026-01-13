Alcione Milano trionfa in casa: vittoria convincente 2-0 contro il Cittadella

L'Alcione Milano conquista una vittoria decisiva per 2-0 contro il Cittadella, rafforzando così la sua posizione in classifica e dimostrando una prestazione di alto livello.

Il campionato di Serie C ha registrato un’altra entusiasmante sfida, con l’Alcione Milano che ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. La partita si è svolta allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, dove i padroni di casa hanno affrontato il Cittadella, un avversario di notevole caratura. La squadra guidata da Giovanni Cusatis ha saputo mantenere il controllo del gioco, portando a casa tre punti fondamentali per la corsa ai playoff.

Il primo tempo: equilibrio e occasioni

Il match è iniziato con un ritmo vivace, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. Dopo alcuni tentativi da parte del Cittadella, l’Alcione ha preso il comando delle operazioni. Nonostante un paio di buone occasioni per gli ospiti, la squadra di casa ha dimostrato una netta superiorità nel possesso palla. In particolare, Morselli e Bright hanno messo a dura prova il portiere Maniero, il quale ha mostrato riflessi straordinari per mantenere il risultato in parità.

Occasioni da gol

Nel corso del primo tempo, l’Alcione ha avuto diverse chance per sbloccare il match. In particolare, al 15′ Morselli ha sfiorato il gol con un tiro potente, mentre Bright ha costretto Maniero a un’altra difficile parata poco dopo. Nonostante le numerose opportunità, il primo tempo si è chiuso senza reti, con un punteggio che rifletteva l’equilibrio del gioco.

Secondo tempo: la svolta decisiva

Con l’inizio della ripresa, il Cittadella ha apportato un cambiamento, sostituendo Barberis con il capitano Vita. Tuttavia, l’Alcione ha continuato a mostrare un gioco incisivo. Al 75′, Bright ha colpito la traversa con un tiro potentissimo, lasciando presagire che il gol fosse nell’aria. La squadra di casa non ha mollato e, a 15′ dalla fine, è finalmente riuscita a sbloccare il punteggio.

Il gol di Ciappellano

Il vantaggio è arrivato al 32′ del secondo tempo, quando, dopo un angolo battuto dalla destra, si è creato un parapiglia in area. Il difensore Ciapellano è riuscito a trovare la palla e, con un colpo di petto, ha portato l’Alcione in vantaggio. Nonostante le proteste del Cittadella, l’arbitro ha convalidato il gol, facendo esplodere di gioia i tifosi di casa.

La chiusura del match

Non pago del vantaggio, l’Alcione ha cercato di chiudere il match con un secondo gol. Al 90′, Morselli ha siglato la rete del 2-0, approfittando di un’ottima assistenza di Renault. Con una fuga in contropiede, Morselli ha superato Maniero in uscita, assicurando così la vittoria alla sua squadra. Con questo successo, l’Alcione si avvicina ulteriormente alla zona playoff, portandosi a 33 punti in classifica.

Il match si è concluso con un punteggio di 2-0, e l’Alcione ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli della Serie C. Con una prestazione solida e determinata, la squadra di Cusatis ha confermato la propria ambizione di raggiungere traguardi importanti in questa stagione.