Olimpia Milano: 90 Anni di Successi e Trionfi nel Basket Italiano

Ripercorriamo i 90 anni di storia dell'Olimpia Milano, una delle squadre di basket più titolate e vincenti a livello mondiale.

L’11 gennaio 2026 segna un traguardo significativo per l’Olimpia Milano, che celebra i suoi 90 anni di attività. Questa storica società non solo è la più vincente nel panorama italiano con i suoi 31 scudetti, ma porta con sé una storia ricca di passione e innovazione, che merita di essere raccontata.

Le origini dell’Olimpia risalgono a un’epoca in cui il basket era ancora in fase di sviluppo in Italia. La squadra nasce nel 1936, ma la sua genesi è legata a eventi e persone che hanno forgiato il suo destino. Adolfo Bogoncelli, il fondatore, ha giocato un ruolo cruciale in questo percorso.

Le radici storiche

Adolfo Bogoncelli, originario di Treviso e trasferitosi a Milano nel 1934, ha scoperto il basket mentre seguiva le partite del Dopolavoro Borletti. Nonostante le limitazioni fisiche che gli impedivano di giocare, la sua passione per la pallacanestro non è mai venuta meno. Durante il periodo universitario a Modena, ha formato squadre di basket che hanno partecipato a competizioni regionali e nazionali, ponendo le basi per il futuro della pallacanestro nella città.

Il legame con Modena

Durante il suo soggiorno a Modena, Bogoncelli ha conosciuto figure importanti, tra cui Alberto Rognoni, che ha contribuito a sviluppare il suo amore per il basket. Le sue esperienze a Modena hanno alimentato l’idea di fondare una squadra di basket a Milano, portando alla creazione della Triestina Milano, un primo tentativo di promuovere la pallacanestro in città.

L’avvento dell’Olimpia

Dopo il ritorno a Milano, Bogoncelli ha fuso la Triestina con il Dopolavoro Borletti, dando vita ufficialmente all’Olimpia Milano nel 1936. La scelta di questo nome non è casuale; Bogoncelli si è ispirato alle origini olimpiche dello sport, desiderando trasformare la squadra in un simbolo di civiltà e disciplina.

Negli anni successivi, l’Olimpia ha iniziato a farsi notare, grazie alla visione di Bogoncelli che ha introdotto innovazioni nel basket italiano. Fu il primo a portare in Italia i Harlem Globetrotters, contribuendo a diffondere un messaggio di integrazione e spettacolo. Non solo, ha anche rivoluzionato il modo di giocare, introducendo le iconiche scarpette rosse, che sono diventate un simbolo della squadra.

Il ruolo di Cesare Rubini

Un altro elemento chiave per il successo dell’Olimpia è stato Cesare Rubini, che ha ricoperto il doppio ruolo di giocatore e allenatore per oltre tre decenni. Sotto la sua guida, la squadra ha conquistato numerosi titoli, diventando una vera e propria dinastia nel mondo del basket.

Successi e riconoscimenti

Gli anni ’50 hanno segnato un momento cruciale per l’Olimpia, poiché ha aperto le porte agli atleti stranieri, il primo dei quali fu Mimis Stefanidis. Questa apertura ha portato a un miglioramento significativo delle prestazioni della squadra, culminando con la vittoria della prima Coppa dei Campioni e il periodo d’oro del Grande Slam negli anni ’80, quando l’Olimpia ha conquistato tutto ciò che era possibile a livello nazionale e internazionale.

Nonostante le sfide degli anni ’90 e 2000, l’Olimpia ha ritrovato la sua gloria grazie all’ingresso di Giorgio Armani nel 2008, che ha riportato la squadra ai vertici del basket europeo, con molti trofei in bacheca e una nuova immagine.

Impegno sociale e cultura sportiva

Oltre ai successi sportivi, l’Olimpia Milano si impegna anche in attività sociali, promuovendo progetti per giovani in difficoltà e collaborando con associazioni come Special Olympics. La filosofia del club è chiara: “Per essere grandi sportivi, bisogna essere prima di tutto grandi uomini”, un messaggio che continua a ispirare generazioni di atleti.

Le origini dell’Olimpia risalgono a un’epoca in cui il basket era ancora in fase di sviluppo in Italia. La squadra nasce nel 1936, ma la sua genesi è legata a eventi e persone che hanno forgiato il suo destino. Adolfo Bogoncelli, il fondatore, ha giocato un ruolo cruciale in questo percorso.0