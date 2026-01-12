Crans-Montana: Migliorano le Condizioni per i Giovani Colpiti dall’Incendio

I pazienti colpiti dall'incendio di Crans-Montana stanno mostrando segni di miglioramento, ma per alcuni di loro la situazione rimane ancora critica.

La situazione dei ragazzi coinvolti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana sta evolvendo. Dopo undici giorni di ricovero all’ospedale Niguarda di Milano, i medici hanno fornito un aggiornamento sulle loro condizioni cliniche. Seppure ci siano stati alcuni segnali di miglioramento, la complessità dei quadri clinici richiede ancora molta attenzione e cura.

Stato attuale dei pazienti

Attualmente, dodici giovani sono ancora ricoverati all’ospedale Niguarda. Secondo l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, alcuni di loro mostrano progressi, con due o tre pazienti che hanno evidenziato un netto miglioramento. In particolare, uno di essi è considerato fuori pericolo, in grado di muoversi autonomamente, ma necessita comunque di medicazioni regolari e monitoraggio continuo.

Condizioni critiche

Malgrado i miglioramenti, ci sono ancora nove pazienti in condizioni particolarmente delicate. Per loro, il percorso di recupero si preannuncia lungo e complesso, richiedendo un periodo esteso di terapia intensiva e successivamente il trasferimento a reparti specializzati per le grandi ustioni.

Le sfide respiratorie

Un aspetto preoccupante riguarda le difficoltà respiratorie, che continuano a essere il principale ostacolo per la salute dei ragazzi. Le sostanze tossiche inalate durante l’incendio hanno causato danni significativi ai polmoni, contribuendo a complicazioni e infezioni difficili da trattare. Bertolaso ha sottolineato che le problematiche respiratorie sono attualmente più gravi rispetto alle ustioni stesse.

Il caso di Leonardo Bove

Tra i ricoverati, il giovane Leonardo Bove, trasferito da Zurigo, ha attirato particolare attenzione. Le sue condizioni sono state definite estremamente critiche, essendo attualmente in terapia intensiva, intubato e sedato. Un altro giovane suo vicino di letto si trova in una situazione simile, il che evidenzia la gravità della situazione per alcuni dei ragazzi coinvolti nell’incendio.

Il futuro dei pazienti

La prognosi per tutti i pazienti resta riservata. Tuttavia, il personale medico continua a fornire assistenza con impegno e dedizione, utilizzando tecnologie avanzate per monitorare e trattare ogni caso. Con l’arrivo di Leonardo da Zurigo, quasi tutti i ragazzi sono tornati in Italia, ad eccezione di Elsa, una giovane di Biella che non è ancora trasportabile a causa delle sue condizioni.

Se la situazione di Elsa dovesse migliorare, sarebbe trasferita al centro ustioni di Torino, con la possibilità di un ulteriore ricovero a Milano se necessario. La strada verso la completa guarigione sarà lunga e richiederà un notevole sforzo sia da parte dei pazienti che del personale sanitario, ma i segnali di miglioramento offrono speranza.